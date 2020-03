Adelsdorfer Schlosshof wird Theaterbühne

Theater unter freiem Himmel gibt es ab Mai vor der traumhaften Kulisse des Adelsdorfer Schlosses. Andrea Sieglitz-Hoepffner, die geschäftsführerin der Hofhaus GmbH, die sich um Events im Schloss kümmert, hatte die Idee, den Verein Fränkischer Theatersommer nach Adelsdorf zu holen. Gemeinsam mit Katrin Dreher, in der Gemeindeverwaltung zuständig für kommunale Entwicklung, nahm sie Kontakt zu dessen Intendanten Jan Burdinski auf. "Ich kenne den Fränkischen Theatersommer schon lange und bin immer wieder begeistert von den Spielorten und dem Ensemble", erzählt Sieglitz-Hoepffner.

Und Burdinski sagte zu. "In den Städten gibt es genug kulturelle Möglichkeiten für die Bewohner. Wir bringen Theater und Kultur aufs Land", umschreibt er die Idee des Vereins. "Der Spielort in Adelsdorf begeistert uns sehr", fährt er fort. Die Kulisse des Schlosses sei natürlich traumhaft. Von Mai bis September sind sechs verschiedene Stücke mit zehn Aufführungen geplant, und der Thespiskarren - eine fahrende, aufklappbare Bühne - wird schon vorbereitet. Der Fränkische Theatersommer "wandert" mit seinem Ensemble aus über 30 erfahrenen Profis der Sparten Schauspiel, Kabarett, Musik, Gesang, Figurentheater und Theaterpädagogik an einige ausgewählte Spielorte in Oberfranken wie ins Schloss Geyerswörth in Bamberg, auf Burgen und auf Dorfplätze, in Museen oder in andere historische Gebäude - und nun auch in den Schlossgarten von Adelsdorf.

"Ein großer Vertrauensvorschuss", meint Wolfgang Mößlein, Vorsitzender der Stiftung Schloss Adelsdorf. "Wir wollen einfach stückweise Kultur in Adelsdorf etablieren und wir wissen, dass die Adelsdorfer kulturinteressiert sind." Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) erklärt: "Wenn wir schon ein so schönes Schloss haben, soll es ein Ort der Begegnung und offen für Kultur sein. Es ist eine Verpflichtung, unser Schloss entsprechend zu nutzen!"

Für jedes Wetter gewappnet

Der 1994 mit einem kleinen Schauspielensemble als "wanderndes Freilichttheater" gegründete Fränkische Theatersommer ist heute einer der wichtigsten Theaterinstitutionen der Region. Die seit vielen Jahren erfahrenen und professionellen Theaterkünstler reisen für jede Saison zum Teil von weither an, um in den unterschiedlichen Theaterproduktionen mitzuwirken. Sie schätzen die Nähe zu ihrem Publikum, können sich sehr flexibel auf alle Wetterlagen und Plätze einstellen und stehen für einen hohen darstellerischen Anspruch.

Das Programm widmet sich insbesondere der europäischen Komödie, das Spektrum bietet daneben Kleinkunst, Kabarett, Comedy, vor allem aber zeigt es auch im musikalisch-literarischen Bereich eine breite Programmpalette mit etwa 170 Aufführungen pro Jahr. Den Theatersommer zeichnet besonders der Zusammenklang einer wunderbaren Kulturlandschaft mit der Spielfreude eines jungen Theaterensembles aus.