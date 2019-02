Adelsdorfer Bürger drängen auf Tempo 70

Es ist beileibe nicht der erste Versuch, ein Tempolimit auf der Staatsstraße 2264 zwischen der B 470 und Adelsdorf, sowie weiter Richtung Weppersdorf zu erreichen, doch es bleibt zu wünschen, dass es der letzte ist.

Initiiert von den Freien Wählern im Kreistag und im Gemeinderat wurde am Samstagnachmittag ein Ortstermin direkt an der Staatsstraße nahe der Skateranlage anberaumt, mit noch immer dem selben Ziel: Ein Tempolimit von 70 Stundenkilometer zu erreichen. Das soll nicht nur die Sicherheit der Bürger erhöhen, sondern auch den Lärmpegel senken.

Bereits im Jahr 2000 wurde Markus Mirwald im Landratsamt vorstellig, um ein Tempolimit auf 70 zu erreichen. Die Gründe waren damals wie heute die Bushaltestelle kurz nach dem Ortseingang, an der zu den Stoßzeiten viele Schulkinder vor Ort sind, sowie der Kindergarten direkt dahinter. Das Überqueren der Straße ist jedes Mal ein kleines Abenteuer.

Abgeschmettert worden

Von 2016 bis 2017 versuchte Raimar Oetzel mehrfach sein Glück via Mail direkt beim Bayerischen Innenministerium. Er sei jedoch rigoros abgeschmettert worden, was das Tempolimit betraf. Innenminister Joachim Herrmann erschien zwar im April 2016 zum Ortstermin, als Ergebnis wurde jedoch lediglich das Ortsschild versetzt.

Einen Bürokratenwahnsinn schilderte Günter Münch (FW). Er wurde mit dem gleichen Anliegen zuerst vorstellig beim Landratsamt, wo man ihn an das Staatliche Bauamt verwies. Dort schickte man ihn wieder zurück zum Landratsamt, in dessen Zuständigkeitsbereich sein Ansinnen letztendlich gehörte.

Gutachten liegen vor

Vor eineinhalb Jahren dann wagten Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) und Markus Mirwald einen erneuten Vorstoß, dieses Mal direkt bei Landrat Alexander Tritthart (CSU). Dessen Aussage jedoch, dass der Antrag wohlwollend geprüft werden würde, gipfelte zwei Wochen später in eine Absage.

Fischkal erklärte bei dem Ortstermin, dass ausreichend Gutachten vorliegen würden, die das Anliegen von Bürgern und Politik stützten. So wurde mit Hilfe eines Geschwindigkeitsmeßgerätes festgestellt, dass die Fahrzeuge beim Ausfahren aus Adelsdorf oft schon 77 bis 80 "drauf hätten", beim Einfahren nach Adelsdorf lag der höchste Messwert bei 115 Stundenkilometer.

Weniger Lärm

Zudem wurde nachgewiesen, dass eine Senkung der Geschwindigkeit auf 70 eine Senkung des Lärmpegels um zwei Dezibel nach sich ziehen würde. Und kostengünstig sei diese Lösung noch dazu.

An der Zielsetzung hat sich also nichts geändert, jedoch wächst Jahr um Jahr das Unverständnis in der Bevölkerung. Ute Brehm aus der Vogtlandstraße sieht eine Verschärfung der Situation aufgrund des Neubaugebietes Seeside und der vielen Lastwagen, die in den Ort einfahren. Elmar Häfner und Martina Leibenzeder aus der Kaspar-Lang-Straße beschreiben die Probleme beim Überqueren der Straße, sowohl für die Schulkinder, als auch schon allein beim Gassigehen.

Bürger und Politik wollen es

Waltraud Maul bemängelt, dass das Buschwerk an der Straße, das schon eine Art natürliche Lärmschutzwand bildet, so stark nachgeschnitten werde, dass es kaum noch wachse. Die Bäume hingegen, die diesbezüglich keinen Nutzen hätten, dürften munter vor sich hin wachsen.

Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm (FW) war in seiner Funktion als Kreisfraktionsvorsitzender ebenfalls vor Ort und unterstützte seinen Amtskollegen Fischkal in der Forderung nach einem Tempolimit. Für Brehm ist es nicht nachvollziehbar, dass die Sache nicht vorwärts geht, da sich doch alle einig wären. Brehm: "Der Bürger will es, die Politik will es."