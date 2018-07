Adelsdorf und Uggiate Trevano sind seit 20 Jahren Partner und Freunde

Zu einer Familie geworden



Die Partnerschaft hat ihre Wurzeln in der vor 30 Jahren geschlossenen Partnerschaft zwischen dem Roten Kreuz Adelsdorf und dem Croce Rossa Italiana (CRI) von Uggiate.Ein wunderschönes, festliches Wochenende verbrachten mehr als 30 Adelsdorfer - darunter auch drei Mitglieder des BRK Adelsdorf und einige Gemeinderäte - in der italienischen Partnergemeinde. Am Freitagabend traf man sich auf dem Piazzale Europa und bei italienischem Wein und typischen italienischen Speisen erinnerten sich alle gerne an die vergangenen 20 Jahre.Eine lustige Überraschung war ein dickes Geschenk: der Bär Bruno, dessen Figur als Sieger aus einem Schülerwettbewerb hervorgegangen war, wurde unter großem Beifall den Adelsdorfern überreicht. Zwei Bilder mit dem gleichen Baum - eines für Adelsdorf, eines für Uggiate - symbolisierten die Partnerschaft. "Sie hat gemeinsame Wurzeln, und der Baum kann viele Früchte tragen, über die wir selber entscheiden", so Rosanna Casartelli vom italienischen Partnerschaftskomitee. Sie lud alle Gäste ein, sich mit ihrem Daumenabdruck auf den Bildern zu verewigen.Am nächsten Tag stand der große Festakt auf der Piazza della Repubblica an. Vor der feierlichen Unterzeichnung der Urkunde erinnerten die Redner an die Anfänge und die vielen Früchte der Partnerschaft. "Was vor mehr als 20 Jahren eine Idee war, ist heute gelebte Partnerschaft. Eine ehrliche Freundschaft ist die Grundlage für eine stabile Partnerschaft", so Adelsdorfs Bürgermeister Karsten Fischkal in seiner Rede.Die gegenseitige Freundschaft habe zu Verständnis, Liebe und Achtung zwischen den Völkern geführt, betonte Uggiates Bürgermeister Fortunato Turcato. "Während dieser langen Zeit sind wir zu einer großen Familie zusammengewachsen", fuhr er fort. Er bedankte sich bei Altbürgermeister Armin Goß, der damals sofort an die Partnerschaft geglaubt habe, aber auch bei der langjährigen Vorsitzenden Johanna Blum, welche die ersten 16 Jahre eine wichtige Person für die Partnerschaft war, genauso wie ihre Tochter Kerstin und natürlich bei Sofia und Vera Bretting, die nun ihre Arbeit fortführen. "Die Partnerschaft hilft uns, die Welt - Europa - zu begreifen. Lasst uns nie aufhören, uns zu entwickeln, zu wachsen! Lasst uns zusammenwachsen!", wünschte sich Vera Bretting.Am Sonntag besuchten einige Adelsdorfer den Festgottesdienst zu St. Peter und Paul und andere machten noch einen kurzen Abstecher nach Como. Die jüngsten Teilnehmer, die Geschwister Julius (13), Frederik (12) und Carla (9) Petersilka waren begeistert. "Mir haben die große Gastfreundschaft, das gute Essen und Bruno, der Bär am besten gefallen", so Julius. Die italienischen Freunde haben sich wieder mal mächtig ins Zeug gelegt, das war die Meinung aller Teilnehmer.