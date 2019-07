Adelsdorf vor 15 Minuten

Feuerwehr

Große Rauchwolke am Himmel: Mähdrescher in Flammen

In Mittelfranken ist die Feuerwehr im Dauereinsatz: Am frühen Abend ist eine große Rauchwolke am Himmel zu sehen. Eine Bundesstraße wurde deshalb gesperrt: Alle Informationen im Überblick.