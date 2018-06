Abischerz in Höchstadt: Das sind die Bilder

Nach zwölf Jahren Schule waren die diesjährigen Abiturienten des Gymnasiums Höchstadt definitiv "reif für die Insel", wie ihr Motto verrät. 101 Schüler bestanden ihr Abitur. Und das zeigten sie auch bei ihren Abi-Veranstaltungen, die diese Woche stattfanden.Bereits am Mittwochabend kamen die Schüler im Innenhof des Gymnasiums zusammen, um gemeinsam mit Dekan Kilian Kemmer inne zu halten und noch einmal auf die vergangene Schulzeit zurückzublicken. Denn die war geprägt von Hochs und Tiefs, von schlechten und guten Noten. Ähnlich wie bei einem Flugzeug, das auch verschiedene Höhenmeter durchfliegt.Doch genau das ist am Donnerstagmorgen in der Aischtalhalle "abgestürzt" - glücklicherweise ohne Verletzte. Dafür im Gepäck: das Abitur , gute Laune und Lehrer, die auch dieses Jahr wieder in verschiedenen Wettkämpfen gegen die Schüler antreten mussten. Ob beim Trommeln, an der Strandbar oder beim Seilklettern nach Kokosnüssen: Die Stimmung war gut in der voll besetzten Aischtalhalle. Doch am Ende waren die Schüler die Sieger und durften auf der Insel "Abiloha" bleiben. Die Lehrer hingegen mussten weichen, ihr Anführer Direktor Bernd Lohneiß wurde zu einer Karaoke-Performance gezwungen. Und die restlichen Lehrer tanzten mit.Sportlich wurde es dann im Anschluss, als erneut die Lehrer beim Abi-Fußball das Nachsehen hatten. 3:2 mussten sie sich am Ende nach einem spannenden Spiel geschlagen geben, das die Schüler dominierten.Am heutigen Freitag geht dann aber der Flieger auch für die Abiturienten, denn dann erhalten sie in der Aischtalhalle ihre Abschlusszeugnisse und werden aus ihrer Schulzeit entlassen. Und vielleicht geht für den ein oder anderen der Flug dann direkt auf eine echte Insel.