A3: Transporter komplett ausgebrannt - Böschung fing ebenfalls Feuer

Schwerer Autobrand auf A3: Am Samstagnachmittag kam es bei tropischen Temperaturen in der Anschlussstelle Frauenaurach der A 3 zum Brand eines Fahrzeugs.

Autofahrer wollte erst noch weiterfahren

Obwohl bereits Rauch aus der Lüftungsanlage kam, versuchte der Fahrer zunächst seine Fahrt fortzusetzen. Der Fahrzeugführer konnte erst durch Ersthelfer davon überzeugt werden sein Fahrzeug zu verlassen.

Feuerwehr schnell vor Ort

Glücklicherweise befand sich ein Löschzug der Feuerwehr Erlangen nur wenige Kilometer entfernt bei einem weiteren Autobahneinsatz. Die Feuerwehr konnte nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die mittlerweile entflammte Böschung ablöschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Neben dem Totalschaden des Klein-Lkw in Höhe von ungefähr 10000 Euro, kam es zu einem ca. 15 qm Schaden des Böschungsgrases, sowie Fahrbahnschäden durch die Hitzeentwicklung.

Waldbrandgefahr in Franken weiterhin hoch

Am Samstag mussten in Nürnberg viele Feuerwehrkräfte gegen einen Waldbrand in Nürnberg an der A73 kämpfen.Die Waldbrandgefahr soll am Sonntag sogar ihre höchste Stufe erreichen.