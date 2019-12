Die Folgen des Unfalls vom Montagmorgen auf der A3 zwischen Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld bekamen Autofahrer Richtung Norden auch am Dienstag noch zu spüren. Nachdem ein Sattelzug in Flammen aufgegangen war, wurde die Hauptverkehrsader durch Europa stundenlang komplett gesperrt. Erst am Diensta...