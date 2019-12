A3-Raststätte: Trucker filmt Frau (26) auf Toilette - als Opfer schreit, flüchtet der Mann

Raststätte an der A3 - Brummi-Fahrer filmt heimlich in Frauentoilette: Am Dienstagnachmittag musste die Verkehrspolizei Erlangen zu einer Raststätte an der A3 anrücken. Eine Frau hatte während ihres Aufenthalts auf der Toilette bemerkt, dass ein Unbekannter mit dem Smartphone Aufnahmen von ihr in der Kabine macht. Darüber berichtet die Verkehrspolizei Erlangen.

Trucker filmt mit Smartphone in Frauentoilette

Als die Frau das Smartphone bemerkte, schrie sie laut. Daraufhin flüchtete der Täter unerkannt zu Fuß. Die 26-jährige Frau wandte sich sofort an das Personal der Raststätte. Zusammen konnten sie einen Tatverdächtigen binnen einer Stunde später ausfindig machen. Eine gerufene Streife der Polizei nahm den Mann (29) an seinem Lastwagen vorläufig fest. Sie stellten außerdem das Smartphone des 29-Jährigen sicher.