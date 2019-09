A3 bei Erlangen: Polizei stoppt Auto und findet Maschinenpistole und Drogen

Verkehrspolizei führt Durchsuchung durch

Fund: Kriegswaffe und Betäubungsmittel

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Waffenfund in Mittelfranken: Am vergangenen Donnerstag (5. September 2019) kontrollierte die Verkehrspolizei Feucht gegen 16.45 Uhr ein Auto auf dem Parkplatz "Weißer Graben" in Fahrtrichtung Frankfurt. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Beamten in dem Fahrzeug eine vollautomatische Maschinenpistole und circa 150 Gramm Kokain.

Täter festgenommen

Der Mann wurde festgenommen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat, zusammen mit dem Bayerischen Landeskriminalamt, die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz und dem Betäubungsmittelgesetz.

