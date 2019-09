A3 bei Erlangen: Kind auf Rückbank konnte sich nicht anschnallen - Vater überholt trotzdem riskant

Im Hauptreiseverkehr bewegten sich die Autos auf beiden Fahrspuren der A3 mit circa 110 Stundenkilometer in Richtung Würzburg. Dies war einem 24-Jährigen wohl deutlich zu langsam, wie die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen in ihrer Mitteilung schrieb. Er näherte sich am Sonntag (02.09. 2019) um 14.55 Uhr kurz nach der Auffahrt Erlangen-West bei Dechsendorf mit hoher Geschwindigkeit und wechselte von der Hauptfahrbahn auf die Standspur, um dort mehrere Autos zu überholen.

%STS id="552" %

Keine Gurte vorhanden

Das Manöver wurde von einer Polizeistreife beobachtet, die dem Verkehrsrowdy sofort folgte. Zehn Kilometer weiter konnte er endlich angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der sechsjährige Sohn des Fahrers komplett ungesichert auf der Rücksitzbank saß. Der Grund dafür: Die Mercedes A-Klasse, war auf der Rückbank gar nicht mit Sicherheitsgurten ausgestattet.

Im Juli konnte die Polizei ebenfalls ein Auto aufhalten, bei dem drei Kinder nicht angeschnallt waren.

Die Weiterfahrt wurde untersagt bis der Vater ein geeignetes Auto mit kompletter Sicherheitsausstattung aufgetrieben hatte. Der Fahrer musste vor Ort ein Bußgeld bezahlen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.