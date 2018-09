70 Jahre Puma: Präsentation im "Puma House" geplant

In Kürze startet Puma mit dem Bau eines neuen Gebäudes. Das so genannte "Puma House" entsteht dort, wo jetzt ein Bolzplatz und die Plaza sind. Dieser Platz wird zu einem großen Teil überbaut. Im Haus werden Showrooms eingerichtet, in denen unter anderem Großkunden die neuen Produkte gezeigt bekommen.

Außerdem gibt es laut Fischer eine Ausstellung über die Geschichte von Puma, wie jetzt auf der Puma-Brücke für die 1500 Teilnehmer des weltweiten Kollektions-Meetings in Herzogenaurach. Ehrengast bei der Ausstellung war Georg Hetzler, der einst mit Puma-Gründer Rudolf Dassler den Betrieb mit aufgebaut hat.

Diese Ausstellung soll, wenn das neue Gebäude erst mal fertig gestellt ist, dann auch öffentlich zugänglich werden. Fischer selbst bekommt sein Archiv im Keller des Verwaltungsneubaus. Dort bewahrt er auch all die Dinge auf, die er in Jahrzehnten zusammengetragen hat.

