270 Meter Straße werden saniert

Über Jahrzehnte hinweg waren die Hans-Maier-Straße und ihre Fortsetzung als Erlanger Straße eine Staatsstraße. Dann wurde sie in andere Trägerschaft, teils von Stadt und teils vom Landkreis übernommen. Das war vor zwei Jahren. Der Bereich der Erlanger Straße in Richtung Osten "gehört" der Stadt.

Und genau dort muss nun saniert werden. Betroffen ist das Teilstück zwischen der Kreuzung Friedrich-Weiler-Straße und der Einmündung nach Hauptendorf. Saniert werden muss die Asphaltdeckschicht auf einer Länge von etwa 270 Metern. Das bezieht sich auf 2500 Quadratmeter Fahrbahnfläche. Die Arbeiten geschehen "durch ein Abfräsen der Fahrbahndecke und dem Aufbringen einer neuen, vier Zentimeter starken bituminösen Deckschicht", wie es dem Haupt- und Finanzausschuss in der Erläuterung für die nächste Sitzung am kommenden Donnerstag vorgelegt wird. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr.

Wie Bürgermeister German Hacker (SPD) auf Anfrage des FT erläuterte, handelt es sich um eine "ganz normale Unterhaltsmaßnahme." Die Fahrbahn sei nach all der Zeit ausgefahren, habe Mulden.



Manches geht tiefer

Die Schäden sind aber so stark, dass in Teilbereichen von insgesamt 560 Quadratmetern allerdings der gesamte Fahrbahnaufbau ausgebaut und erneuert werden muss, einschließlich der Frostschutzschicht. Weiterhin heißt es in der Tischvorlage, dass Entwässerungsrinnen von 215 Metern neu auszufugen sind und sämtliche Einbauten ausgetauscht werden müssen. Das bezieht sich zum Beispiel auf Kanalschächte, Sinkkästen oder auch Wasser- und Hydrantenschieberkappen.

Die Maßnahme soll in der zweiten Hälfte der Sommerferien ausgeführt werden, also zwischen dem 20. August und dem 7. September. Es soll mit einer halbseitigen Sperrung bewerkstelligt werden können.

Der Finanzausschuss soll am kommenden Donnerstag den Auftrag vergeben. Der Beschlussvorschlag sieht die Baufirma Rödl aus Nürnberg vor für einen Betrag von rund 155 000 Euro. Die Kostenberechnung des Tiefbauamts lag bei etwa 166 000 Euro.