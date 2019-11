Erlangen vor 1 Stunde

Gewalt

21-Jähriger randaliert in fränkischer Disko: Polizist schwer verletzt

Ein hochaggressiver 21-Jähriger randalierte am frühen Sonntagmorgen in einer Erlanger Diskothek. Bei seiner Festnahme verletzte er einen Polizisten so schwer, dass dieser den Dienst nicht fortsetzen konnte.