20. Höchstadter Schülertriathlon: Die Anmeldung startet

Der Höchstadter Schülertriathlon lässt heuer seine Teenagerjahre hinter sich. Bereits zum zwanzigsten Mal laufen, schwimmen und radeln die Höchstadter Schüler in diesem Jahr. Die Jubiläumsausgabe des Sport-Events steigt am Dienstag, 16. Juli.

Rund 800 Schüler werden in zahlreichen Teams an den Start gehen. Dazu gibt es 144 Startplätze für Einzelstarter. Darunter auch wieder Teams aus der Geschäftswelt, so etwa von Sponsoren. Aber auch Elternbeiräte und Lehrerteams werden antreten.

Dass es schon länger nicht mehr ausschließlich Höchstadter Teilnehmer sind, erläuterte gestern "Mr Schülertriathlon" Günther Dresel bei einer Pressekonferenz bei Bürgermeister Brehm als Vertreter der Stadt, die als Mitausrichter wieder mit im Boot ist.

Dresel hat den Schülertriathlon - eine Institution im Höchstadter Terminkalender - maßgeblich aufgebaut. Nach diesem Triathlon geht der Mittelschullehrer in Ruhestand.

Nächstes Jahr in neuen Händen

Doch eine neue tatkräftige Person steht für die Staffelstabübergabe schon bereit. Lucia Rippel, Sportlehrerin und Kollegin von Dresel, wird die Organisation übernehmen. Sie freue sich schon auf die Aufgabe. "Ich bin damit aufgewachsen", sagt die 29-Jährige, die nun in ihrer Heimatstadt Höchstadt eine Lehrerstelle bekommen hat. Im Jahr 2000 ist sie selbst als Schülerin angetreten. Von Dresel bekommt sie ein bestens geplantes Event übergeben. Dieser hat unermüdlich an den Tücken eines solchen Großevents gefeilt, sich bei anderen Triathlons etwas abgeschaut. Der Höchstadter Schülertriathlon sei mittlerweile bundesweit einzigartig, was die Teilnehmerzahl und die Zeit anbetrifft, die es das Ereignis schon gibt, sagt Dresel stolz.

Seit dem ersten Mal seien über 10.000 Personen gestartet. Ganze Schülergenerationen kennen die Veranstaltung. Es gebe immer mehr Anmeldungen auch von Gruppen außerhalb Höchstadts.

Anmeldung startet Montag

Gastschulen sind etwa die Grundschulen aus Adelsdorf und Hemhofen, die Mittelschule Hallerndorf, aber auch von weiter her, aus Bamberg, Hof oder Gemünd gebe es Interesse an einer Teilnahme. Und natürlich sind alle Höchstadter Schulen am 16. Juli mit am Start. Anmelden kann man sich ab kommendem Montag, 6. Mai bis Mittwoch, 29. Mai. Auf der Webseite www.schueler-triathlon.de gibt es alle weiteren Informationen sowie Anmeldeunterlagen zum Ausdrucken (Unterschrift der Eltern ist notwendig). Auch die Hauptgewinne kann man begutachten: in diesem Jubiläumsjahr fünf hochwertige Fahrräder. Preise gib es auch für Platz zwei und drei. Jeder Teilnehmer bekommt - wie immer - ein T-Shirt. Die Startgebühr beträgt einen Euro.

Bürgermeister Brehm kündigte an, wieder an den Start gehen zu wollen. Seine Teamkollege sei unter anderem Bernd Lohneiß, ehemaliger Leiter des Gymnasiums, sowie ein Überraschungsgast. Man darf also gespannt sein. Für alle, die nicht teilnehmen können oder wollen: Die Sportler freuen sich wie immer über Ansporn und Jubel von Zuschauern am Straßenrand.