Zwei Künstlerfreunde begeistern in Coburg

Die beiden Künstler, die sich seit vielen Jahrzehnten kennen, präsentierten den Zuhörern ein Programm mit Werken aus Klassik, Romantik und Impressionismus. Den Auftakt bildete dabei die A-Dur-Sonate von Ludwig von Beethoven. Nach den Fantasiestücken von Robert Schumann folgten nach der Pause noch Werke von Claude Debussy und Frederic Chopin.

Aus dem Leben zweier Künstler

Jürgen de Lemos Der gebürtige Leipziger Jürgen de Lemos wuchs in Coburg auf, besucht hier das Gymnasium Albertinum, zählte zu den Gründungsmitgliedern des Collegium musicum und spielte als ständige Aushilfe im Orchester des Landestheaters. Gemeinsam mit dem gleichaltrigen Pianisten Hans-Dieter Bauer gab er viele Konzerte und spielte Aufnahmen für den Bayerischen Rundfunk ein. Er studierte an der Münchner Musikhochschule und an der Juilliard School New York. 1964 kam er als jüngstes Mitglied zu den New Yorker Philharmonikern unter Leonard Bernstein. Hans-Dieter Bauer, 1937 in Berlin geboren, lebt seit vielen Jahrzehnten in Coburg. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er in Nürnberg und Frankfurt bei Otto A. Graef, Branka Musulin und Geza Anda. Als Solist und Kammermusiker ist er international vielfach hervorgetreten. Sein künstlerisches Schaffen ist in zahlreichen Aufnahmen dokumentiert. Weitere Konzerte mit Hans-Dieter Bauer und Jürgen de Lemos: Montag, 24. September, 19 Uhr, Kaisersaal Kloster Banz; Samstag, 29. September, 20 Uhr, Familienzentrum am Schützenplatz Neustadt

