Zwei Design-Preise gehen ins Coburger Land

Die Knorr-Baby GmbH, oberfränkisches Traditionsunternehmen und seit letztem Jahr unter neuer Führung, ist für seine Head-Kinderwagen- und Buggy-Kollektion gleich doppelt ausgezeichnet worden. Die Jury der IF International Forum Design GmbH zeichnete den Head-Kombi-Kinderwagen mit dem "IF-Design-Award" aus. Zudem verlieh eine Jury Knorr-Baby für seinen Head-Auftritt auf der letztjährigen Fachmesse Kind und Jugend den Titel "Best Trade Show participation". Das neue Führungsteam um Geschäftsführer Imaan Bukhari sei stolz auf diese Auszeichnungen und sehe diese als "Bestätigung für seine innovative Kommunikations- und Produktpolitik", wie es in einer Pressemitteilung heißt.



Im vergangenen Jahr hatte Knorr-Baby mit einer exklusiven Lizenz-Kooperation mit dem internationalen Sportartikel-Hersteller Head. "Gerade für junge Eltern ist Sport und Bewegung oft sehr wichtig, und das möchten sie auch mittels Kinderwagen und einem gewissen Lifestyle zum Ausdruck bringen", lautet die Idee dahinter. Die Head Sport GmbH ist ein weltweit führender Hersteller und Vermarkter von Premium Sportausrüstung und -kleidung.



"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", sagt Imaan Bukhari, die für ein "mittelständisches Unternehmen unserer Größe" schon "etwas Besonderes" sei. Knorr-Baby produziert seit fast 70 Jahren hochwertige Kinderwagen, Buggys und Kinderartikel. Das Unternehmen ist auch "Official Licensed Partner" von VW und produziert vorwiegend in Europa. Die Firmenzentrale ist in Niederfüllbach im Landkreis Coburg.