Zwei Coburger feiern ihre eiserne Hochzeit auf hoher See

"Jede Stadt hat etwas Besonderes und begeistert auf eigene Weise", sagt Dieter Bunzel lächelnd. Er muss es wissen, denn er und seine Frau Waltraut sind der Inbegriff des Wortes "Weltenbummler". Gemeinsam bereisen sie seit Jahren die ganze Welt: Australien, Japan, Guatemala - nichts, was die beiden noch nicht gesehen hätten. Zum 65. Hochzeitstag erlebten die beiden 16 Tage lang "Ostsee vom Feinsten und Volksfestbesuche" auf der MS Amadea.

"Mir hat Stockholm am besten gefallen", betont die ehemalige Berufsschullehrerin, "und natürlich St. Petersburg!" Ganz unbekannt waren ihnen die Ziele nicht. Bereits zur Silberhochzeit machten sie eine Ostseerundfahrt und wollten zum diesjährigen Jubiläum unbedingt wieder auf ein Schiff, erzählt Dieter Bunzel.

Champagner vom Kapitän

"Wir wurden sehr gut betreut", sagt seine Frau, "der Pfarrer kam sogar zu uns in die Kabine und segnete uns an unserem Hochzeitstag. Der Kapitän brachte eine Flasche Champagner". Ein sehr schönes Erlebnis für das Paar. Doch auch zuhause in Coburg wartete eine Überraschung auf die beiden - genau genommen drei. "Das besondere Glück, die eiserne Hochzeit feiern zu können, wird nur wenigen zuteil", schreibt Bundespräsident Steinmeier und gratuliert in dem edlen Brief mit goldener Schrift zum Hochzeitstag. Auch Coburgs Oberbürgermeister Tessmer schickte Glückwünsche, Ministerpräsident Söder schenkte ihnen sogar ein Teeset mit bayerischem Wappen.

Keine Selbstverständlichkeit

Dass es nicht selbstverständlich ist, in ihrem Alter noch so viel unternehmen zu können, wissen die beiden sehr gut. "Solange es gesundheitlich möglich ist, werden wir reisen", sagt Dieter Bunzel fest entschlossen. Die Interessen des Ehepaares lassen vermuten, dass es noch lange so bleibt: Sauna, Wandern, Langlauf, Baden. "Es ist schon wichtig, dass man solche Dinge macht", betont Waltraut Bunzel. "Unser aktiver Lebensstil hat sicher dazu beigetragen, dass wir heute immer noch so fit sind", fährt sie fort.

Zweite Heimat

Für die "Wanderfreunde" geht es bald wieder weiter. Die nächste Reise geht es nach Dubai. Natürlich waren sie schon einmal dort. Sie kennen sich eben aus in der Welt. Doch wenn es darum geht, welches Reiseziel ihnen besonders am Herzen liegt, kommt die Antwort schnell: "Wir sind Helgoländer!" Sechs Wochen im Jahr verbringen Waltraut und Dieter Bunzel auf der Nordseeinsel. "Da wollen wir noch einige Male hin", sagen sie, "für uns ist Helgoland wie eine zweite Heimat".

