Zusätzliche ICE-Halte für Coburg

Die ICE-Neubaustrecke ist "ein Erfolgsmodell" - mit diesen Worten beginnt eine Pressemitteilung, die am Dienstag von der Deutschen Bahn verschickt wurde. Und weil auch der ICE-Halt in Coburg mit mittlerweile durchschnittlich 300 Reisenden pro Tag sehr stark frequentiert werde, habe man sich zu einer Ausweitung des Angebots entschlossen: Ab dem kommenden Fahrplanwechsel im Dezember soll der ICE laut Auskunft der Bahn mehr als 50 Mal pro Woche in der Vestestadt halten.

Eine entsprechende Ankündigung der Bahn gab es bereits im vergangenen Oktober. "Die Nachfrage in Coburg hat sich positiv entwickelt", hatte damals Bahn-Chef Richard Lutz gesagt. Nun wurde diese Ausweitung auch offiziell bestätigt und in einem Gespräch mit Politikvertretern aus der Region erläutert.

"Schnell und umweltfreundlich"

"Mit der Angebotsausweitung will die DB noch mehr Reisende aus der Region in den schnellen und umweltfreundlichen ICE bringen", heißt es in der Pressemitteilung der Bahn. Von Dezember 2019 an werde von Coburg aus zusätzlich auch noch eine Verbindung nachmittags nach München (ab 16.29 Uhr) und eine tägliche Mittagsverbindung nach Berlin (ab 11.29 Uhr) angeboten. Eine zusätzliche Direktverbindung von und nach München werde außerdem zur Mittagszeit geschaffen.

Die bisherige Direktverbindung Berlin-Coburg-Wien verkehrt nach Auskunft der Bahn mit dem Fahrplanwechsel ab Nürnberg in zwei Zugteilen: Ein ICE-Teil fährt dann weiter in die Donaumetropole, der andere nimmt seinen Weg über Augsburg nach München. Täglich ab 12.29 Uhr geht es von Coburg an die Isar und Donau. Die Rückleistungen erreichen den Coburger Bahnhof um 15.27 Uhr; sie starten jeweils vormittags in Wien (10.15 Uhr) beziehungsweise mittags (12.40 Uhr) in München, so der aktuelle Entwurf des Fahrplans. Er tritt mit dem europaweiten Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2019 in Kraft und gilt vorbehaltlich der endgültigen Gestaltung des Gesamtfahrplans.

Eine andere Angebotserweiterung kann laut Deutscher Bahn bereits jetzt an einzelnen Reisetagen von Fahrgästen in Coburg genutzt werden: Seit Ende 2018 gibt es samstags zwei zusätzliche Fahrten (um 11.29 Uhr/22.06 Uhr) ab Coburg nach Berlin. Ab 16. Juni 2019 wird es die zusätzliche Mittagsverbindung um 11.29 Uhr auch am Sonntag geben.