Jede Menge zu tun ist in den kommenden Monaten, wenn in Lahm (Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg) die Dorferneuerung mit der Renaturierung des Eggenbaches zu Ende geht. Gebaut wird ab Montag gleichzeitig an zwei Stellen: die Dorfteiche in Lahm sowie in Pülsdorf werden neu gestaltet. Das sind aber nicht die einzigen Projekte, die für einen Gesamtaufwand von rund 680000 Euro in Angriff genommen werden.

