Züchter blicken zuversichtlich in die Zukunft

Ursula Weichert blättert in einem ledernen Protokollbuch. "Der erste Eintrag ist aus dem Januar 1893, damals fand die Generalversammlung zur Gründung unseres Vereins statt. "15 Mitglieder hatten sich in der Gastwirtschaft Eckert in Gestungshausen getroffen, um einen Geflügelzuchtverein ins Leben zu rufen", so die Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Gestungshausen mit einem Blick in das mittlerweile vergilbte Buch. Heute, 125 Jahre nach der Generalversammlung, feiert der Verein sein 125-jähriges Jubiläum.



Ursula Weichert hat bereits im Jahr 2014 das Amt der Vorsitzenden übernommen. "Als Frau ist es nicht immer einfach, sich in einer solchen Männerdomäne durchzusetzen, mittlerweile hat sich aber alles eingespielt und ich bin sehr zufrieden damit, wie sich der gesamte Verein engagiert", so die Gestungshäuserin. Da immer mindestens 24 der 115 Vereinsmitglieder an den Monatsversammlungen teilnehmen, läuft auch die Planung für den bevorstehenden Festkommers einwandfrei. "Schon zum Jahresanfang haben wir damit begonnen, Einladungen zu verschicken. Mittlerweile sind wir dabei, die Aufgabenverteilung für unseren Festkommers festzulegen", schildert Ursula Weichert.



Vereine halten zusammen

Der Festkommers findet am kommenden Samstag, 14. April, statt. "Um 19 Uhr startet unsere Veranstaltung in der Mehrzweckhalle mit einer Begrüßung, anschließend ist ein Auftritt des örtlichen Gesangvereins geplant. Ein Highlight des Abends ist die Ehrung langjähriger Mitglieder, die Verbandsnadeln in Gold und Silber werden 25-mal verliehen. Außerdem werden Werner Faber und Gottfried Dötschel zu Ehrenmitgliedern ernannt. Unser Vereinswirt wird drei verschiedene Gerichte vorbereiten und die Jugend des TTC wird die Gäste bedienen", kündigt Ursula Weichert an. Die Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins ist sehr froh, dass sich die Vereine des Ortes gegenseitig unterstützen.



Wenn Ursula Weichert ihre Zeit im Kleintierzuchtverein reflektiert, erinnert sie sich vor allem an den Bau der Gestungshäuser Gemeinschaftshalle im Jahr 1993: "Das Grundstück, auf dem die Halle heute steht, hatte der Kleintierzuchtverein bereits 20 Jahre vorher erworben. Gemeinsam mit dem Tischtennis- und Kegelverein TCC Freiweg Gestungshausen haben wir an sämtlichen Wochenenden und Urlaubstagen auf der Baustelle gearbeitet, so dass letztendlich eine Halle entstanden ist, die den Ansprüchen aller Vereine gerecht wird". Bereits zwei Jahre nach Baubeginn wurde die Halle fertiggestellt.



Zuversichtlich in die Zukunft

In den 125 Jahren seines Bestehens hat der Kleintierzuchtverein allerdings nicht nur diese Herausforderung gemeistert. "1964 wurde die Fränkische Taubenschau durch den damaligen Vorsitzenden Hans Knauer, seinen Vertreter Friedhelm Siebert sowie Bruno Knauer und Gerhard Bauer ins Leben gerufen. Mittlerweile ist die Veranstaltung durch sämtliche Werbe- und Sonderschauen auch über Frankens Grenzen hinaus bekannt und zum festen Bestandteil der Vereinstradition geworden. Übernächstes Jahr wird sie zum 30. Mal stattfinden", berichtet Ursula Weichert.



Was die Zukunft betrifft, muss sich der Kleintierzuchtverein Gestungshausen vorerst keine Sorgen machen. "Der Verein zählt im Moment acht jugendliche Mitglieder. Wir haben derzeit drei aktive Hühnerzüchter und mehr als zehn aktive Taubenzüchter, die ihre Tiere sogar landesweit ausstellen", so Ursula Weichert. Sie selbst züchtet allerdings keine Tauben oder Hühner, lediglich ihr Sohn Winfried habe früher Welsumer Hühner gezüchtet.