Zu gewinnen: Ein Date mit Roland Kaiser in Coburg

Da bekommt der Satz "Manchmal möchte ich schon mit Dir" eine ganz neue Bedeutung: Möchten Sie, liebe Leser, sich einmal mit Roland Kaiser zu einem kleinen Plausch treffen? Und anschließend dürfen dann auch noch die Hits des Schlagersängers live genossen werden. Am Donnerstag, 15. August, wird das für zwei Leser unserer Zeitung (jeweils mit Begleitperson!) tatsächlich wahr. Aber der Reihe nach.

Seit vielen Jahren schon veranstaltet Roland Kaiser im Sommer seine Tour "Kaisermania". Der Erfolg ist beeindruckend: Tausende strömen zu den Konzerten. Am vergangenen Wochenende gab es im MDR sogar eine Live-Übertragung vom Kaiser-Konzert in Dresden - mit einer für Dritten Programme sehr guten Einschaltquote von1,2 Millionen Zuschauern.

Am Donnerstag, 15. August, tritt Roland Kaiser erstmals in Coburg auf. Beim Konzert innerhalb des HUK-Coburg-Open-Air-Sommers werden mehr als 7000 Zuschauer erwartet. Beginn ist um 20 Uhr auf dem Coburger Schlossplatz (Einlass 18 Uhr). Mit etwas Glück können sich zwei Leser unserer Zeitung vor dem Konzert mit Roland Kaiser treffen. Denn wir verlosen ein "Meet & Greet" mit dem Schlagersänger. Und so einfach funktioniert's: Schreiben Sie uns eine Mail mit dem Betreff "Kaisermania" an verlosung.coburg@infranken.de - und verraten Sie uns uns doch bitte auch noch, welches Ihr Kaiser-Lieblingslied. Einsendeschluss ist Montag, 12. August, 12 Uhr. (Hinweis: Soweit Sie am Gewinnspiel teilnehmen, verarbeitet die Mediengruppe Oberfranken-Redaktionen GmbH - Betriebsstätte Coburger Tageblatt, Hindenburgstraße 34, 96450 Coburg die dort angegebenen Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels ( Art. 6 Abs. lit. a,b EU-DS-GVO). Personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Infos zum Datenschutz/ Transparenzpflichten sowie Betroffenenrechte unter https://www.infranken.de/datenschutz/Datenschutz;art835,3144. )

Hintergrund

Beim HUK-Coburg-Open-Air-Sommer gibt es in diesem Jahr vier Konzerte auf dem Schlossplatz in Coburg: Donnerstag, 15. August: Roland Kaiser

Freitag, 16. August: Pur

Samstag, 17. August: Mark Forster (ausverkauft!)

Sonntag, 18. August: Michael Patrick Kelly Tickets Karten gibt es (außer für das Mark-Forster-Konzert!) in der Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 3a, in Coburg. Tageblatt-Abonnenten erhalten zehn Prozent Rabatt.os