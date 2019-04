Zu erleben in Bad Rodach: Die Emmaus-Geschichte als Musical

Im Altarraum der Johanniskirche herrscht Hochbetrieb. Rund 25 Grundschüler wagen sich mit Pfarrer Christian Rosenzweig und einem eingespielten Helferteam an ein ehrgeiziges Projekt: Die Begegnung von Jesus mit Kleophas und seinem Freund, die auf dem Weg nach Emmaus sind, soll als "kleines Musical" präsentiert werden. Szenisch wie musikalisch eine Herausforderung für die siebenjährigen Mädchen und Jungen.

"Wir arbeiten damit an einem neuen Konzept", erläuterte Rosenzweig den Hintergrund. Künftig soll kein zweijähriger Konfirmanden- und Präparandenunterricht "am Stück" erfolgen. Es gilt, so der Geistliche, die Zeit zwischen Taufe und Konfirmation aus theologischer Sicht auch "in der Mitte" zu füllen. Sprich: nach sieben Jahren. "Es ist ein Auftakt", so der Pfarrer weiter, "und wir sind am Ostermontag schon alle auf das Ergebnis gespannt." Christian Rosenzweig hat die Geschichte der beiden Emmaus-Jünger inhaltlich aufbereitet, wobei die Begriffe Trauer, Hoffnung auf Erlösung und Vertrauen in Gott im Mittelpunkt stehen.

Rund 30 Minuten Dauer

Parallel sind drei Arbeitsgruppen tätig. Für die szenische Darstellung haben sich Silke Schätzlein, Claudia Orru und Helga Bießenecker viele Gedanken gemacht und diese umgesetzt. Das farbenfrohe Bühnenbild im Altarraum fertigten Manuela Hulak und Alexandra Götz an. Für den intensiven musikalischen Part des rund 30-minütigen Musicals sind Sonja Putz und Sarah Hornung verantwortlich. Zum Einsatz kommen Klavier (Gary O'Connell), Gitarre (Christian Rosenzweig), Bandoneon (Joshua Rosenzweig) und Percussion durch eine Gruppe der Grund- und Mittelschule Bad Rodach.

Die Hauptrolle hat Jakob Leicht übernommen, der als Jesus auch auch einen Sologesang zu bewältigen hat. Daneben agieren in Sprech- und Gesangsrollen Annika Hulak und Ben Schirm (Kleophas/Freund), Elly Zirnkilton und Moritz Kühn (Reporter) sowie Melissa Kalb und Lia Pfeiffer (Sprecher/Solosängerin).

Geprobt wurde seit Jahresbeginn zweimal pro Woche, jetzt wird in wenigen Tagen das Ergebnis präsentiert.

Das "Emmaus-Musical" der Bad Rodacher Grundschüler wird am kommenden Ostermontag, 22. April, um 10 Uhr in der Johanniskirche aufgeführt.