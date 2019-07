Zehn Absolventen der Glockenbergschule Neustadt feierlich verabschiedet

Alle zehn Entlassschülerinnen und -schüler der Neustadter Glockenbergschule schafften erfolgreich den Schulabschluss. Vier davon sogar den deutlich anspruchsvolleren Mittelschul-Abschluss. Klassenlehrerin Sabine Nagel hofft, dass alle ihren erfolgversprechenden Weg weitergehen.

Die Abschlussprüfungen an den Bayerischen Förderzentren verlangen von den Absolventen eine Reife, die über Wissen hinausgeht. Erstmals schafften alle Entlassschüler der Neustadter Glockenbergschule die Prüfungen. "Es ist euer Verdienst, was auf eurem Abschlusszeugnis steht", erklärte Schulleiter Manfred Bergmann. "Ihr habt euch die Zahlen darauf mit kleinerem oder größerem Aufwand erarbeitet, in Tausenden Schulstunden dafür gerechnet, gelesen, geschrieben, viel gesprochen, gemalt, gesungen, habt so manche Zeit außerhalb des Unterrichts dafür geopfert oder auch manchmal eine Diskussion darüber angezettelt."

"Vier harte Jahre darauf hingearbeitet"

Lehrer, Schüler und Eltern hätten gelernt, miteinander umzugehen. Jede Schulgemeinde lebe davon, dass sich viele aktiv und konstruktiv einbrächten, dass die Schule und die Lehrer nicht nur als Dienstleister gesehen würden. "Vier harte Jahre haben wir darauf hingearbeitet, und doch kam dieser Tag schneller als gedacht", sagte Sabine Nagel, welche die Abschlussklasse über vier Jahre als Klassenleiterin begleitet hat. "Eine ganz schön lange Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. Ich hatte fest vor, dass ich euch alle miteinander fit für den Abschluss machen will. Das war die ganze Zeit über mein großes Ziel." Schnell sei die 9. Klasse mit der Abschlussprüfung gekommen. Zunächst die enorm wichtige praktische Projektprüfung, die ganz viel zähle. Gemeinsam mit Fachlehrerin Birgid Meusel habe sie die ganze Woche mitgebangt.

Nachdem das erste Ziel geschafft war, kam die Abschlussfahrt nach Dresden, was eine Idee der Schüler war. "Wir hatten tolle und entspannte Tage, erlebten viel miteinander." Schließlich standen die schriftlichen Prüfungen an, wieder strengten sich alle an. "Alle haben bestanden, und ich muss euch schon mal sagen, dass ich sehr stolz auf euch bin", lobte Sabine Nagel ihre Klasse. Schließlich überreichte sie die Abschlusszeugnisse und würdigte jeden einzelnen Schüler und jede Schülerin. "Ihr habt mir bewiesen, dass es sich lohnt, für Schüler da zu sein. Macht es gut!" Die Entlassschüler dankten allen Lehrkräften für die Begleitung während der Schulzeit. Für die Absolventen dankte Daniel Neubert der Klassenlehrerin. "Vier Jahre haben Sie uns als Klassenleitung begleitet. Eine Zeit, in der wir viele schöne Dinge mit Ihnen erlebt haben: Wandertage, das Berufsorientierungscamp, Gänge in die Eisdiele und nicht zuletzt die Abschlussfahrt nach Dresden. Aber es liegen auch anstrengende Tage hinter uns, an denen wir Probearbeiten, Prüfungen oder die Projektprüfung absolvieren mussten." Auch hier stand Sabine Nagel ihren Schülern zur Seite. Witzig und auch selbstkritisch blickte Daniel Neubert auf die gemeinsame Zeit zurück. "Wir werden Sie so schnell nicht vergessen", betonte er. "Wir wollen Ihnen danke sagen, dass Sie manchmal ein, naja. eher zwei Augen zugedrückt haben, immer Verständnis für uns hatten und - wie es Mitschüler Kevin in der Vorbereitung sagte - wie eine zweite Mama für uns waren."

Sechs Schüler schafften den L-Abschluss, Daniel Neubert, Leon Wanzowitsch und zwei weitere Schüler erreichten den Mittelschulabschluss. Dabei schaffte Daniel Neubert den Mittelschulabschluss mit einem hervorragenden Notendurchschnitt von 1,8. Jan Guse und Jasmin Koch erreichten gemeinsam den besten Abschluss bei der L-Prüfung.