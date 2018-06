YouCo: Spaß am und im Wasser

Eigentlich spielt Timo Schramm an den Wochenenden am liebsten mit seinen Freunden Fußball. Am Freitagabend musste der Bolzplatz allerdings auf sie verzichten: Timo Schramm und seine Freunde spielen stattdessen Streetball, eine Abwandlung des klassischen Basketballspiels. Zusammen treten sie gegen 17 andere Erwachsenenmannschaften bei der "VR-Bank Midnight Street Ball Challenge" an. "Einer meiner Freunde hat es vorgeschlagen und ich dachte mir, den Spaß mache ich einfach mal mit", erzählt Timo Schramm. Doch im Laufe des Abends habe die Gruppe gemerkt, dass es ganz schön schwer sei, sich gegen die anderen Teams durchzusetzen. "Deshalb wollen wir heute unser Bestes geben und einfach nur nicht sang- und klanglos untergehen", erklärt er. Ganz andere Ziele hat sich da Christopher Wolf gesteckt. Den Profi-Basketballer hat der Ehrgeiz gepackt: "Unser Ziel ist ganz klar der erste Platz und die Qualifikation für die nächste Runde!" Der Spieler des BBC habe vor 12 Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht. "Da Streetball ja ein bisschen anders ist als Basketball, hatte das Turnier für mich einen besonderen Reiz", erklärt er.Mit der VR-Bank Midnight Street Ball Challenge begann YouCo, das Coburger Kinder- und Jugendfestival. Stadtjugendring, VR-Bank und Coburger Tageblatt luden auch in diesem Jahr Kinder und Jugendliche ein und bieten ihnen von Freitagabend bis Sonntagabend eine Vielfalt an spannenden Aktionen , Mit dem Wassertag im Aquaria ging das Festival in die zweite Runde. In und um die Schwimmbecken gab es hier viel zu entdecken: Der aufblasbare Aqua-Fun-Park lud zum Toben ein, mit der Tauchabteilung des Coburger Schwimmvereins ging es auf Expedition unter Wasser und beim Kinder-Yoga lernten die Kinder, wie sie die Sonne auf- und untergehen lassen. Die Sonne wurde am Samstagnachmittag allerdings schmerzlich vermisst: "Am liebsten hätte ich mir für den Wassertag einen Schönwettertag gewünscht, denn so mussten wir unsere Aktionen komplett ins Hallenbad verlegen", erzählte Oliver Völker vom Stadtjugendring. Doch er sei froh darüber, dass dennoch jede Menge Kinder ihren Weg ins Aquaria gefunden haben. An einem sonnigen Tag wären wohl mehr Besucher gekommen , das hat aber für Oliver Völker nur eine geringe Bedeutung: "Viel wichtiger ist es mir, dass ich an allen Tagen des Festivals glückliche Kinder sehe, die jede Menge Spaß an unseren Aktionen und Ideen haben."Fotos und Bericht vom YouCo-Familientag finden Sie hier