vor 1 Stunde

Großeinsatz

Wohnhausbrand in Oberfranken: 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen

100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz wurden am Freitagabend zu einem Wohnhausbrand in Heldritt im Kreis Coburg gerufen. Der Dachstuhl stand in Flammen. Ein Bewohner wurde bei dem Brand verletzt.