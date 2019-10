Wohlbach begeistert die Fans

Der TTC Wohlbach bleibt mit einem souveränen 6:2-Heimsieg gegen Effeltrich dem Tabellenführer Neckarsulm in der 3. Tischtennis-Bundesliga der Herren dicht auf den Fersen.

Immer wieder feuerten die Fans ihr Team an, klatschen vor Begeisterung und nicht selten war der auffordernde Schlachtruf "Come on" zu hören.

TTC Wohlbach - DJK SpVgg Effeltrich 6:2

Eine Galavorstellung präsentierten Michal Benes und Richard Vyborny den Zuschauern in der Wohlbacher Sporthalle im Spiel gegen Effeltrich. Mit ihrem Doppelsieg und jeweils zwei Einzelsiegen steuerte das vordere Paarkreuz des TTC-Teams allein sechs Punkte zum Wohlbacher Erfolg bei. Grozdan Grozdanov und Yevgenij Christ konnten nur im Doppel überzeugen. Die TTC-Herren hatten in der Vergangenheit schon die eine oder andere Überraschung gegen die Gäste aus Effeltrich erlebt und gingen nicht zuletzt deshalb voll konzentriert und mit der richtigen Einstellung in dieses Match. Bei den Eingangsdoppeln behielten Bens und Vyborny gegen das starke und eingespielte Paar mit Marius Zaus und Alexander Rattassep in knappen Sätzen mit 3:1 die Oberhand.

Grozdanov und Christ lieferten sich gegen die Nummer Eins und Zwei der Gäste, dem Slowaken Martin Guman und dem Ägypter Aly Ghallab, einen tollen Schlagabtausch. Sie konnten immer einen Satz vorlegen und dann im fünften Satz den Sack zu machen. 2:0 zum Auftakt, das hat es in dieser Saison noch nicht gegeben und Benes im Spiel gegen Ghallap und Vyborny gegen Gumann setzten noch einen drauf.

Beide brauchten den ersten Satz um sich auf den Gegner einzustellen und gewannen dann mit taktisch klugem Spiel jeweils mit 3:1. Dabei zeigte sich vor allem Richard Vyborny von seiner allerbesten Seite. Ohne taktische Spielchen und mit ganz klarem Kopf konnte er zum Erstaunen der Zuschauer die extrem schnellen Spins von Guman immer wieder returnieren und darüber hinaus noch gut platzieren.

Michal Benes dagegen war wie gewohnt in einem schnellen Schlagabtausch immer einen Tick schneller als sein Gegner. 4:0 zur Pause deutete auf ein schnelles Spielende hin.

Plötzlich kam Spannung auf

Doch dem war nicht so. Zur Überraschung aller hatte Grozdanov gegen Rattassep und Christ gegen Zaus jeweils mit 1:3 das Nachsehen. Die beiden Effeltricher spielten richtig gut und ließen nicht zu, dass die beiden Wohlbacher an ihre starke Leistung aus dem Doppel anknüpfen konnten. Somit stand es nur noch 4:2 und bei den Gästen kam ein wenig die Hoffnung auf, das Spiel vielleicht doch noch drehen zu können. Doch sie hatten ihre Rechnung ohne Benes und Vyborny gemacht. Benes brauchte gegen Guman zwar fünf Sätze, musste das Spiel aber etwas vorsichtiger angehen um die Anzeichen von Rückenproblemen nicht zum Risiko werden zu lassen. Vyborny zeigte erneut seine bestechende Tagesform. Er ließ Ghallab in drei glatten Sätzen absolut keine Chance und machte mit dem sechsten Punkt für Wohlbach den Sack zu.

Insgesamt war es ein Spiel auf hohem Niveau in dem die Gäste gut mithielten aber letztendlich das Pech hatten, dass Benes und Vyborny an diesem Tag nicht zu bezwingen waren.

Die Statisti

k Doppel: Benes/Vyborny - Zaus/Rattassep 11:9, 11:9, 8:11, 11:8.

Grozdanov/Christ- Gumann/ Ghallab 11:9, 8:11, 12:10, 8:11, 11:8.

Einzel: Benes - Ghallap 6:11, 11:7, 11:8, 11:6.

Vyborny - Gumann 6:11, 12:10, 11:9, 11:6.

Grozdanov - Rattassep 13:11, 5:11, 10:12, 8:11.

Christ - Zaus 11:13, 5:11, 11:9, 4:11.

Benes - Gumann 8:11, 11:9, 11:7, 9:11, 11:7.

Vyborny - Ghallab 11:8, 11:4, 11:9.