Wo Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen geholfen wird

Fröhliches Lachen, zufriedene Gesichter, viel Dankbarkeit und begeisterte Mitarbeiter waren überall auf dem Gelände der Mauritiusschule in Ahorn zu finden. Der "Familienentlastende Dienst" (FED) feierte sein 20-jähriges Bestehen. Durch das Engagement von Eltern entstanden aus der "Hilfe für das behinderte Kind" die "Offenen Hilfen - FED", erinnerte sich Dienststellenleiterin Brigitte Sölch bei der Begrüßung. "Mit viel Herzblut, Kraft und Engagement dürfen seitdem wir, die zahlreichen Mitarbeiter, Spaß mit ihren Kindern haben!"

Ulrich von Brockdorff, Leiter des Diakonischen Werks Coburg, stellte fest, dass Inklusion nicht nur Behinderte fördere, sondern ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft sei. Doch diese Gemeinschaft brauche natürlich auch Hilfe und Unterstützung. Deshalb habe man auch einige Persönlichkeiten aus Politik und Verwaltung zu dieser bunten Jubiläumsveranstaltung eingeladen. Die beiden verdienten Frauen der Offenen Hilfe, Gesamtleiterin Karolin Netschiporenko und Brigitte Sölch, blieben bescheiden im Hintergrund. Dafür führte Silvia Ebert , deren Tochter vom FED betreut wird, souverän als Moderatorin durch das Programm.

Zunächst interviewte Ebert Coburgs Dritten Bürgermeister Thomas Nowak und zwei, die schon lange beim FED dabei sind, Melanie Ziener und Frank Kath. Sie mussten am ersten Ereignisstand Puzzle zusammensetzen. Der Bürgermeister erhielt von den jungen Leuten ein Trikot des Fußball-Teams "FED-Ole". Landrat Sebastian Straubel und Ahorns Bürgermeister Wolfgang Beyer waren die nächsten Kandidaten auf dem Podium. Ebert befragte sie zusammen mit den Mitarbeitern Isabell Lang und Maximilian Schubert über deren Eindrücke. Während Beyer unterstrich, die Unterstützung im Sinne des früheren Bürgermeisters Wolfgang Dultz fortzusetzen, betonte Straubel, die Tradition von Michael Busch weiterzuführen. Er bot bei diversen Fragen jederzeit seine Hilfe an. Zum Jubiläum sei auch, wie es Brauch sei, ein flaches Präsent unterwegs - diesmal nicht als Kuvert, sondern als Banküberweisung. "Mit Schwung voran" hieß es anschließend, als der Landrat den Bürgermeister im Rollstuhl "anschieben" durfte.

MdB Hans Michelbach wurde durch die Familie Heim mit einem Problem konfrontiert. Das Ehepaar fährt die Tochter regelmäßig nach Ahorn, da es in Forchheim keine derartige Einrichtung gibt. Auch gebe es keine finanzielle Unterstützung. Frau Heim: "Es gibt sicher genügend Geld, doch das fließt anscheinend in die falschen Kanäle!" Der Bundestagsabgeordnete versprach, mit seinem Forchheimer Kollegen zu sprechen, "ob nicht für die humanitäre Entwicklung die Schatulle etwas geöffnet werden könne". Diese Interview-Partner mussten anschließend nasse Wäschestücke im Basketballkorb versenken.

Ulrich Eberhardt Schramm, Vorsitzender der Offenen Hilfen, und Andrea Renner (Verwaltung) waren die nächsten Gesprächspartner auf der Bühne. Schramm sprach davon, wie viele Fördermittel man in all den Jahren durchgeboxt habe. Angetan waren die beiden vor allem von der Begeisterung der Mitarbeiter, wie sie mit den Kindern und Jugendlichen umgehen würden. Unter dem Motto "Die Schwere des Alltags" mussten sie an einem weiteren Aktionsstand Gewichte von Produkten schätzen.

Für den Abschluss des offiziellen Teils hatte Mitarbeiter Sebastian Derringer, wie bereits in den vergangenen Jahren, ein Sommerlied komponiert und getextet, das die Gefühlslage der jungen Leute widerspiegelte: "Zu Hause ist da, wo man sich wohlfühlt". Weiter heißt es im Refrain: ". . . wo man sich vermisst, wenn man mal kurz weg ist und weil es da so schön ist, die Zeit vergisst!" Danach hörten die Gäste noch länger die Melodien des Kinderlieder-Machers "Biber" über den Platz klingen. Ein Mitarbeiterfest rundete den harmonischen Tag am Abend ab.

Inklusion als Gewinn für die Gesellschaft

Aus ganz kleinen Anfängen mit entlastenden Einsätzen in Familien und einem Matratzenlager im DSZ für Wochenendfreizeiten wurde ein stabiler Dienstleister mit 50 Mitarbeitern. Nach den Vorgaben, was braucht das Mädchen, was der Junge zum Glücklichsein? Was ist für die Familie wichtig, um einmal durchatmen zu können? Es sei ein Herzensanliegen aller Mitarbeiter, optimale Bedingungen für besondere Lebenslagen zu schaffen, stellten die Verantwortlichen fest. So gehe es schon mal mit dem Rolli auf den Staffelberg oder ins Ruderboot. 20 Jahre bedeuteten aber auch 20 mal zehn Tage Sommerferien-Programm für rund 50 Kinder mit und ohne Behinderung. Immer wieder sei von Eltern zu hören, dass sie ihre Kinder selten so glücklich sähen wie nach den zwei anstrengenden Wochen. Auch die Schulassistenz für behinderte Schüler in Regelschulen ist genauso erwähnenswert wie eine große Fußball-Abteilung.

Man will ganz nahe an den Bedürfnissen behinderter Menschen und deren Eltern sein. Dabei bleibe die Hoffnung, dass die Kostenträger - allen voran der Bezirk Oberfranken, sähen, wie wichtig die zahlreichen Angebote sind. Brigitte Sölch, seit Beginn Leiterin des Dienstes, bringt es auf den Punkt: "Ich bin sehr dankbar für die Jungen und Mädchen, von denen auch ich sehr viel lernen konnte, und die Mitarbeiter, die mit so viel Herzblut arbeiten!"

Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist die Zusammenführung in einem Büro in der Coburger Mohrenstraße von Offene Behindertenarbeit Oberfranken und Offene Behindertenarbeit vor Ort. Was wird es Neues geben unter dem Motto: "Gemeinsam sind wir stärker!"?

Meilensteine in 20 Jahren Offene Hilfen

1999: Gründung des Familien entlastenden Dienstes (FED). Erste Mitarbeiterin bis heute: Brigitte Sölch;

2000: Erste integratives Sommerferien-Programm (zunächst im DSZ);

2003: Sicherung des Dienstes durch die staatliche Richtlinien-Förderung (Freistaat und Bezirk);

2006: Erste Assistenz in Regelschulen;

2008: Start der Fußball-Mannschaft FC FED Ole´;

2011: Baustart des "Coburger Wohnnest"; Spendenmarathon;

2012: Bezug des neuen Wohnnestes;

1999 bis 2019: Von zwölf Kunden im ersten Jahr auf etwa 300 heute; von einer Mitarbeiterin auf 50.

2019: Ab 1. Januar Betriebsübergang in die Trägerschaft des Diakonischen Werkes Coburg und erste Schritte zum Zusammenwachsen mit den Offenen Hilfen Coburg und Oberfranken.