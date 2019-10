Wo es in Coburg im Herbst blüht

Die erfahrene, ältere Dame war jüngst an einem Oktobertag in die Redaktion gekommen. Die technikaffine Coburgerin zeigte auf ihrem Smartphone Bilder aus dem Palmenhaus im Rosengarten. "Besonders jetzt, wenn die kalte und trübe Jahreszeit wieder kommt, lohnt es sich, immer wieder das Palmenhaus zu besuchen", stellte sie kategorisch fest. Dem nasskalten Herbst könne man so für kurze Zeit und ganz spontan entfliehen und sich an den farbenfrohen exotischen Blüten erfreuen.

Bis Ende Oktober blüht die zarte Mimosa pudica. Der tropische Halbstrauch stammt aus Südamerika und ist auch als "Rühr-mich-nicht-an" bekannt. Denn bei einem Kontakt klappen die Blätter schnell zusammen und auch der Blattstiel bewegt sich.

Auf der nördlichen Halbkugel, während der Monate Dezember bis Mai, zeigt die Paradiesvogelblume aus Südafrika ihre Schönheit. Bei einer Temperatur zwischen 8 und 18 Grad Celsius gedeiht sie hierzulande auch als Kübelpflanze. Im Sommer kann sie ins Freie gestellt werden und braucht dann viel Wasser. Im Winter wird wenig gegossen, da sie fleischige Wurzeln hat, die bei zuviel Nässe faulen würden. Die wunderschönen Blüten haben ihr den Namen gegeben. Der botanische Name ist "Strelitzia reginae" und geht auf die Prinzessin Charlotte von Mecklenburg-Strelitz zurück. Die Gattin des englischen Königs Georg III, die von 1744 bis 1818 lebte, war Königin von Großbritannien und Irland. 1773 wurde die Strelitzia reginae von einem Briten entdeckt und nach der Königin benannt.

Von einfacher Schönheit ist das Einblatt aus dem tropischen Amerika. Die Pflanze gehört zur Familie der Aronstabgewächse. Man pflegt die Einblätter wegen ihrer auffallenden, glänzenden Blatter und ihrer haltbaren, aparten Blüten. Aber Achtung: Wie alle Aronstabgewächse ist das Einblatt giftig.

Guzmania ist ein Bromeliengewächs und in Amerika von Florida über Mexiko bis ins westliche Brasilien heimisch. Sie braucht einen absonnigen bis halbschattigen Standort. In der Sonne verbrennen die Blätter. In ihrer Heimat wachsen Guzmanien auch auf Bäumen, im Unterholz ist es ihnen zu dunkel. Sie beziehen ihre Nahrung aber nicht von den Bäumen, sondern aus der Luft. Der Blattkranz füllt sich mit Wasser, in dem sich auch Nährstoffe lösen. Sie mögen hohe Luftfeuchtigkeit von 40 bis 50 Prozent. Um die Guzmania als Zimmerpflanze zu halten, sollten bei der Heizung Wasserschalen zum Verdunsten aufgestellt werden.

Schwiegermuttersitz

Aus Mexiko stammt der Goldkugelkaktus. Bis zu drei Zentimeter lang können seine Stacheln werden. Der Volksmund bezeichnet den Kaktus auch als "Schwiegermuttersitz". Die hellgrünen, kugeligen bis kurz zylindrischen Triebe werden 20 bis 130 Zentimeter hoch und 40 bis 80 Zentimeter im Durchmesser groß.

In der nächsten Zeit und rechtzeitig in voller Blüte stehen wird der Weihnachtsstern. Die Pflanze kommt aus dem Westen Mittelamerikas und wird auch "Stern der Azteken" genannt. Die schönen roten oder auch weißen oder rosa gefärbten Blütenstände sind Blätter - die eigentliche Blüte ist unscheinbar. Es sind sogenannte Kurztagspflanzen, die nur dann Blüten ansetzen, wenn sie nicht mehr als zwölf Stunden Lichteinfall erhalten. Das ist unweit des Äquators während des ganzen Jahres der Fall. In Mitteleuropa wird in Gärtnereien etwa ab Oktober die Dunkelphase mit dunklen Folien auf mindestens zwölf Stunden verlängert, so dass die Pflanzen pünktlich zur Adventszeit farbige Brakteen ausbilden. Durch Manipulation der Hell-/Dunkelphasen im Gewächshaus kann man Weihnachtssterne auch zu anderen Zeitpunkten zur Blüte bringen.

Mit einem eindrucksvollen Blütenstand wartet die Agave auf. Im Palmenhaus von Coburg ist eine Agave Parryi zu sehen. Agaven gehören zu den Spargelgewächsen und sind in Mittelamerika heimisch. Es gibt mehr als 200 verschiedene Arten. Die ersten Exemplare wurden nach der Entdeckung Amerikas in den Gebieten am Mittelmeer eingeführt. Nach und nach haben sie sich immer weiter ausgebreitet. An ihrem Naturstandort in Mexiko und Mittelamerika haben die Sukkulenten eine große ökonomische Bedeutung. So ist die Sisal-Agave (Agave sisalana) ein wichtiger Faserlieferant und aus verschiedenen Agaven-Arten wird der Agavendicksaft gewonnen. Nicht zu vergessen natürlich eines der wichtigsten und ertragreichsten Erzeugnisse der Agave: der Tequila. Ein hochprozentiger Schnaps, der ausschließlich aus dem Herz der Blauen Agave (Agave tequilana) hergestellt wird.

Tropen auf 255 Quadratmetern

Das Palmenhaus im Coburger Rosengarten wurde 1984 eröffnet. An etwa der gleichen Stelle wurde zur "Deutschen Rosenschau" 1929 ein Schau-und Gewächshaus gebaut. Dieses verfiel und wurde 1976 abgerissen. Mitarbeiter des Grünflächenamtes veranstalteten später Feste im Rosengarten und sammelten Geld für einen Neubau. Mit Spenden und einem Kostenanteil der Stadt konnte das neue Palmenhaus gebaut werden. In den Zeiten der Haushaltskonsolidierung ist der Bestand des Palmenhauses unsicher. Angesichts von Kosten in Höhe von 60 000 Euro im Jahr gibt es Forderungen, das tropische Gewächshaus mit fünf Volieren, einem Orchideenabteil, einem Kakteen- und Sukkulentenhaus, aufzugeben. Das Palmenhaus braucht neue Fenster und Heizung. Eine Initiative macht sich für den Erhalt des Palmenhauses stark.

