Der Windsbacher Knabenchor hat bemerkenswert zahlreiche Fans in der Region. Groß der Andrang deshalb beim Auftritt in der Coburger Morizkirche - dem ersten Auftritt an gleicher Stelle seit fast genau drei Jahren. Und schon nach den ersten Takten von Felix Mendelssohn Bartholdys "Jauchzet dem Herrn, ...