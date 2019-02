Wildenheid hat sein neues Kinderprinzenpaar

Großer Rummel an der "königlichen Hof-Grundschule" von Wildenheid: Das Geheimnis um das Kinderprinzenpaar ist gelüftet; dem Volke wurde feierlich verkündet: Prinz Mika I. und seine Venetia Laura I. haben den närrischen Thron anno 2019 bestiegen.

Laura und Mika strahlten um die Wette. Ihre Mitschüler hatten sie in dieses würdevolle Amt gewählt. Die Neunjährigen besuchen die Klasse 4bG und sind mächtig stolz, jetzt Prinz und Prinzessin zu sein. Diese Wahl hatten sie gewonnen. "Es kam sogar zum Stechen zwischen mir und dem Luis", erzählte Mika. "Und bei mir auch. Aber ich habe dann mehr Stimmen als Maja bekommen", sprudelte es aus Lauras Mund. "Vielleicht kommt das ja auch daher, dass ich Klassensprecherin bin", überlegte sie. Immerhin wollte Laura schon immer Faschingsprinzessin sein. "Ich habe mir das so fest gewünscht, weil ich das so toll finde, Prinzessin zu sein. Das ist so ein schönes Gefühl, das wollte ich schon seit der 1. Klasse." Laura hat sich mit ihrer Mutter ein schickes Prinzessinnenkleid ausgesucht, mit allem "Zick und Zuck".

Auch Mika gefällt seine Prinzenrolle. "Das war auch immer mein Traum und das war dann ganz schön aufregend, weil ich in der Stichwahl gewählt wurde. Aber dann war ich doch froh, dass ich gewählt wurde. Da konnte ich dann die Nacht nicht richtig schlafen", gestand der kleine Prinz.

Von Pressefotografen dicht umzingelt, lächelte ihre Lieblichkeit Laura I. mit ihrem "Prinzgemahl" Mika I. liebenswürdig in die Kameras. Das muss die ganze Welt sofort erfahren: Die kleinen Tollitäten werden am Sonntag, 24. Februar, beim nunmehr 28. Wildenheider Kinderfaschingsumzug pünktlich um 13.13 Uhr den Gaudiwurm in Bewegung setzen. Aus ihrer "königlichen Kutsche" heraus werden sie ihren an den Straßenrändern dicht gedrängten Untertanen huldvoll zuwinken, ihnen tonnenweise Kamellen zu Füßen werfen und damit das närrische Treiben so richtig versüßen. Den musikalischen Konfetti-Regen wird die starke Musikertruppe des Spielmannzugs Coburg-Neuses erklingen lassen; dazu werden Aberhunderte Kusshändchen der kleinen Regenten fliegen.

Nicht nur die "königlichen Schulkinder" von Wildenheid sind dazu eingeladen, alle Kinder sollten zur Faschingshochburg nach Wildenheid cool verkleidet hineilen. Am Waldfriedensee wird der Zug enden und dann beginnt der absolute Höhepunkt: Im Festsaal der Waldfriedensee-Gaststätte wird Prinz Mika I. mit seiner reizenden Prinzessin den schönsten Kinderfaschingsball der Region eröffnen. Mit Unterstützung des Bürgervereins (BV) Wildenheid richtet die Wildenheider Grundschule den Straßenumzug aus.

"Aus einigen Klassen engagieren sich auch die Eltern, die auch im Umzug mitgehen werden", erwähnte Schulleiterin Gabriele Selch. "Es kommen viele Kinder von überallher nach Wildenheid, denn das ist hier in der Region der einzige Gaudiwurm eigens für Kinder weit und breit. Und dann feiern die Kinder danach im Festsaal ausgelassen weiter und freuen sich", ergänzte BV-Vorsitzender Harald Büchner.

Zudem machen die Wildenheider Vereine mit und Fußgruppen marschieren mit: die Kindergartenkinder, eine Wefa-Gruppe, die evangelische Kirchengemeinde. "Und beim Umzug darf nie ein Abstecher zum Phönix-Seniorenheim fehlen. Unsere Senioren warten jedes Jahr darauf und stehen schon wartend hinter den Fenstern", sagte Büchner schmunzelnd.