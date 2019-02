Wildenheid feiert Fasching bei Kaiserwetter

Ganz Wildenheid ist am Sonntag "aus dem Häuschen" und auf den Beinen gewesen: Der 28. Kinderfaschingsumzug trieb sein närrisches Treiben in den Straßen des Neustadter Stadtteils und zog das Publikum scharenweise vor die Haustüren und an die Straßenecken. "Ja, es waren Rekordmassen vom Publikum unterwegs", freute sich Harald Büchner vom Wildenheider Bürgerverein genüsslich. Kein Wunder, meine Büchner: "Wir hatten schließlich Kaiserwetter".

Das Kinderprinzenpaar, Prinz Mika I. und seine Lieblichkeit Laura I. schwebte im siebten Himmel und rollte dann in seiner PS-starken Karosse durch Wildenheids Straßen - ganz viel winkend, so wie sie sich das auch vorgenommen hatten. In diesem Jahr hat der Wildenheider Gaudiwurm aus dem Sonneberger Königshaus Verstärkung bekommen: Das Prinzenpaar Prinz Michael V. und Sabrina I. vom Sonneberger Faschingsverein "Kuckuck" reiste mit seiner Tanzgarde und einer Abordnung nach Wildenheid und beeindruckte glänzend.

Der Spielmannszug von Coburg-Neuses, seit Jahren die treue Hauskapelle des Wildenheider Faschings, verteilte musikalische Bonbons. Die fröhliche Wefa-Gruppe, stets mit Herz dabei, die Kindergartengartenkinder und die königlichen "Hofschulkinder" mit ihren Eltern erfreuten ihre Zuschauer in fantasievollen Kostümen und dafür gab es anerkennenden Beifall. Und die Gruppen wiederum revanchierten sich mit süßen Grüßen oder auch mal mit was zum Aufwärmen für die Großen. Alle gute Laune war ansteckend.

Alle haben mitgemacht

Im Waldfriedensee-Festsaal stieg die Stimmung, als Prinz Mika und Prinzessin Laura endlich das bunte Faschingstreiben im Saal eröffneten. Jetzt konnte die wilde Kinderparty endlich steigen. Mit der Polonaise durch den ganzen Saal machten sich die Kleinen so richtig fit fürs Durchalten. Harald Büchner war zufrieden: "Das Sonneberger Prinzenpaar mit seinem Hofstaat war eine echte Bereicherung für uns." Und die Wildenheider haben sehr zur Freude Büchners alle mitgemacht: Felix Dötschel von der Feuerwehr war in diesem Jahr der Ausläuter, die Kindergartenkinder, die Wefa, die Schulkinder und die Eltern. Es hat alles gut geklappt.

Damit war die Idee des Bürgervereins Wirklichkeit, sagte Büchner: "Wr wollen den Kindern ihren eigenen Festumzug schenken." Jetzt sind die Wildenheider nach Sonneberg zum Fasching eingeladen. "Mal schauen, was wir da auf die Reihe bekommen", sagte Büchner.

Und so hat der 28. Festumzug wieder einmal seine Spuren in allen Herzen hinterlassen und buntes Konfetti auf den Straßen - mindestens bis Rosenmontag.