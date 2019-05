Wie wird die neue Coburger "Carmen" am Landestheater?

Georges Bizets populäre Oper feiert am Sonntag, 2. Juni, Premiere am Landestheater. Das Bühnenbild für diese Produktion hatRegisseur Müller-Elmau entworfen, am Dirigentenpult steht Coburgs Generalmusikdirektor Roland Kluttig.

Die Premierenbesetzung der Titelrolle übernimmt Emily Lorini, den Don José singt der Tenor Milen Bozhkov.

Alexander Müller-Elmau verspricht für diese Neuinszenierung einen Blick auf das Werk jenseits der gängigen Spanien-Klischees.

