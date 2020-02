Eine Klinik mit 1000 Betten wird in China von 7500 Arbeitern innerhalb von zehn Tagen aus dem Boden gestampft. Ein weiteres Krankenhaus in Wuhan eröffnet kurz darauf mit 1600 Betten. Solche Vorhaben in solch einer Schnelligkeit umzusetzen, ist ohne Frage außergewöhnlich. Die Hochschule Coburg wirft ...