Wie die Coburger Landkreis-CSU die Zukunft des Klinikums sieht

Die Karikaturen von Markus Alex haben beim "Politischen Aschermittwoch" in Grub am Forst schon Kultstatus. Mit der Politik wie der von Theresa May, die heuer die Zeichnung ziert, setzten sich Sebastian Straubel (links) und Martin Mittag gestern Abend nicht auseinander. Sie konzentrierten sich auf die Themen, die künftig die Region beschäftigen werden - von Stromtrassen bis Regiomed.Berthold Köhler