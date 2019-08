Überflutete Keller, hochgedrückte Gullydeckel, verschmutzte Fahrbahnen und sogar ein Blitzeinschlag: Heftiger Regen hat Coburg und die umliegenden Ortschaften am Donnerstagnachmittag (29.8.2019) ins Wetterchaos gestürzt. Erst am Montagabend hatte ein Gewitter zwei Bäume im Coburger Hofgarten zu Fall gebracht. Und der nächste Sturm soll bald folgen.

Im Edeka-Supermarkt in Weidach löste ein Blitzeinschlag die Brandmeldeanlage aus, eine Streife der Coburger Polizeiinspektion war vor Ort. Gebrannt hätte es im Gebäude jedoch nicht, konnte Frank Gallinsky von der Integrierten Leitstelle Ebersdorf-Coburg beruhigen.

Derzeit immer noch überschwemmt sind die Bereiche Kürengrund und Am Vogelherd. Auch in Neuses ist die Feuerwehr wegen eines überfluteten Kellers weiterhin im Einsatz.

Die Callenberger Unterführung war zeitweise überschwemmt, konnte aber mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben werden. Wer durchkam und dann Richtung Weidach unterwegs war, konnte das Ausmaß des heftigen Starkregens sehen. Braune Schlammbäche schossen den Kürengrund hinab. Auf der Straße genauso wie auf den Wiesen, wo sich kleine Sturzbäche bildeten.

Mit Motorschaden liegen geblieben

Ein Autofahrer, der seinen Mercedes wohl etwas überschätzt hatte und durch eine überschwemmte Stelle fuhr, blieb mit Motorschaden liegen. Ein Blick unter die Motorhaube offenbarte das Dilemma aus Schlamm und Stroh. Der Teich am Eichhof trat über die Ufer, so dass die Feuerwehr den Verkehr regeln musste. In Neuendorf sowie im Kürengrund stürzten laut Polizeiinformationen Bäume auf die Fahrbahn.

Überall in Coburg liefen Keller voll, die Stadtwerke warnten vor abgehobenen Gullydeckeln. Glück hatten die Tiere im Tierheim. Aufgrund des starken Gewitters standen die Gänge fast komplett unter Wasser. "Mein Kollege und ich haben das Wasser schnell abgezogen", sagt die Mitarbeiterin dort. Den Tieren sei zum Glück nichts passiert. Es sei jedoch tatsächlich möglich, dass bei großen Mengen das Wasser auch in die Zwinger eintrete. "Das Problem ist ja, dass bei jedem Gewitter Wasser ins Gebäude eindringt", erklärt sie. "Da müsste baulich einiges erneuert werden".

Facebook-Nutzer informieren sich unterdessen gegenseitig über einen Stau auf der A73 Richtung Bamberg auf Höhe der Abfahrt Coburg, Überschwemmungen in der Rodacher Straße, Hagel am Schloss Callenberg sowie über einen umgestürzten Baum in der Bamberger Straße.

Von Teresa Hirschberg, Marieke Fiala und Christiane Lehmann

Sobald es mehr Informationen zum Unwetter gibt, halten wir Sie hier auf dem Laufenden!