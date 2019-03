Wer singt denn da so laut im Wiesenfelder "Lindenhof"?

Wenn es ums Wirtshaussingen geht, dann sind Mario Bamberger und seine "Gaudibuam" das Original im Coburger Land. In unregelmäßigen Abständen laden sie live und unplugged zum Mitsingen ein - am morgigen Samstag erstmals in den "Lindenhof".

Hier finden Sie ein Video vom Wirtshaussingen mit Mario Bamberger und seinen "Gaudibuam" in Ebersdorf bei Coburg.

Was Mario Bamberger mindestens genau so wichtig ist, wie ein lustiger Abend bei zünftiger Mitsingmusik: die Sache muss für einen guten Zweck sein. Deshalb ist der Eintritt zum Wirtshaussingen seit jeher frei, aber es werden Spenden gesammelt. Bei der ersten Auflage des Wirtshaussingens gehen die Einnahmen aus dem Abend an den Coburger Verein "Hilfe für das behinderte Kind", der derzeit die Finanzierung der Sanierung des Pyschomotorik-Raums an der Ahorner Mauritiusschule mitfinanziert.

Mit an Bord sind am Samstagabend - los geht es um 19 Uhr - Mario Bamberger, seine "Gaudibuam" sowie einige musikalische Mitstreiter aus dem Frankenwald. Wer will und kann, darf auch gerne sein eigenes Instrument mitbringen. Weil die Plätze im "Lindenhof" knapp und heißt begehrt sind, bitten die Veranstalter um eine telefonische Voranmeldung: Telefonnummer 09566/255.red