Wer nähen kann, ist jetzt gefragt: Aufruf im Landkreis Coburg

Der Landkreis Coburg sucht ehrenamtliche Helfer, die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Covid-19-Pandemie sogenannte Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) nähen. Nach erfolgter Herstellung wird das Koordinierungszentrum Bürgerliches Engagement die Masken an Lebensmitteleinzelhändler im Landkreis Coburg verteilen, die dann die Masken an die Bevölkerung ausgeben.

"Wir müssen als Landkreis vorbereitet sein. Zu unser aller Schutz und vor allem zum Schutz der Personen in unserem Umfeld können wir nicht vorsichtig genug sein. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum als einen weiteren Baustein, um Risikogruppen zu schützen und den Infektionsdruck und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 in der Bevölkerung zu reduzieren. Ich danke daher schon jetzt allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich an dieser außergewöhnlichen Nähaktion des Landkreises beteiligen", betont Landrat Sebastian Straubel (CSU/Landvolk) und weist zugleich auf die eingeschränkte Wirkungsweise solcher Mund-Nasen-Bedeckungen hin: "Nach Meinung der führenden Experten und auch des Robert-Koch-Institutes schützen selbst genähte Masken nicht endgültig vor einer Ansteckung. Sie ersetzen die zentralen Schutzmaßnahmen, wie die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen, die Hustenregeln und die Händehygiene nicht. Aber sie können die Infektionsgefahr zusätzlich reduzieren."

Schützen die Umgebung

Der Seniorenbeauftragte Dr. Wolfgang Hasselkus erläutert: "Diese Mund-Nasen-Bedeckungen schützen die Umgebung des Trägers, weniger den Träger selbst. Schon beim Sprechen können sich kleinste Partikel mit Krankheitserregern in der Luft verteilen. Wenn möglichst viele Menschen einen solchen Mundschutz tragen, kann die gegenseitige Ansteckungsgefahr durch die eigene Tröpfcheninfektion verringert werden. Ein Schutz vor Mund und Nase kann das Ansteckungsrisiko verringern."

"Aufgrund der Versorgungsengpässe mit medizinischen Schutzmasken ist es im Moment hilfreich für die Bevölkerung, auf solche Mund-Nasen-Bedeckungen zurückzugreifen", so Kreisrat Hans-Joachim Lieb, der gemeinsam mit dem Seniorenbeauftragten des Landkreises Wolfgang Hasselkus die Aktion unterstützt.

An wen sich Interessierte wenden können

"Hilfe können wir jede Menge gebrauchen! Diese Mund-Nasen-Bedeckungen sollten im besten Fall über ein bestimmtes Schnittmuster genäht werden, das wir den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zur Verfügung stellen werden. Das ehrenamtliche Projekt wird durch die ,Partnerschaft für Demokratie leben‘ des Landkreises Coburg unterstützt", erläutert Tanja Altrichter, Koordinierungszentrum Bürgerliches Engagement.

Wer helfen möchte, wendet sich an Tanja Altrichter, per E-Mail tanja.altrichter@landkreis-coburg.de oder telefonisch unter der Nummer 09561/ 514-2262.

Unterschied zwischen MNS/MNB und FFP2- /FFP3-Masken Während ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) bzw. eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) primär andere Personen vor feinen Tröpfchen und Partikeln in der Ausatemluft desjenigen schützen soll, der einen MNS trägt (Fremdschutz), ist das Ziel von FFP2-/FFP3-Masken der persönliche Schutz des Trägers vor Infektionen, einschließlich solchen, die durch mikroskopisch kleine Tröpfchen (Aerosole) übertragen werden.

Material für MNB Kommerziell und privat hergestellte MNB bestehen meist aus handelsüblichen, unterschiedlich eng gewebten Baumwollstoffen und entsprechen in ihrer Funktionsweise am ehesten einem MNS.