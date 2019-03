Wer "blitzdingst" denn da die Coburger Autofahrer?

Nein, diese Geräte sind kein weiterer Schritt in Richtung "Big Brother"-Überwachung. Die kleinen, schwarzen Kästen, die an vielen Auf- und Abfahrten der Bundesstraße 4 im Stadtgebiet stehen, dienen statistischen Erhebungen.

Das Staatliche Bauamt Bamberg führt noch bis kommenden Montag ganztägige Verkehrserhebungen an insgesamt sieben Knotenpunkten in Coburg im Bereich der Bundesstraße 4 durch - in der Rodacher Straße, der Callenberger Straße, der Geleitstraße, der Lossaustraße und dem Kanonenweg.

2020 beginnen die Bauarbeiten

"Diese Zählungen dienen als Grundlage für ein Verkehrsgutachten", erklärt Uwe Zeuschel, Bereichsleiter Straßenbau beim Staatlichen Bauamt in Bamberg. Die Behörde erhofft sich aus den Zählungen wichtige Erkenntnisse für die 2020 geplanten Bauarbeiten im Bereich neben der Coburger "Gaudlitzkreuzung".

In diesem Bereich müssen im kommenden Jahr gleich mehrere Brückenbauwerke saniert werden. Betroffen sind davon nicht nur die Auf- und Abfahrten von der Bundesstraße, sondern auch die Brücke über die Lauter wird es im kommenden Jahr über mehrere Monate hinweg gravierende Einschränkungen und damit auch Umleitungen geben.

In der Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Bamberg wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Verkehrszählungen keine Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen habe. Erkennbar sind die Erfassungsgeräte im Straßenbild freilich - an den schwarzen Kästen am Fahrbahnrand.