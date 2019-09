"Wer beherrscht Deutschland?" ARD-Reportage zeigt Stoschek-Konflikt

Der Titel der ARD-Reportage soll bewusst provozieren, wie die Fernsehleute ganz offen zugeben: "Wer beherrscht Deutschland?" So ist Autor Jan Lorenzen - aus Anlass von 30 Jahren Mauerfall - quer durch die Republik gereist, um herauszufinden, wie es "um die Machtverhältnisse in Deutschland bestellt" ist.

Bundesweit am bekanntesten dürfte die von Jan Lorenzen aufgeworfene Frage sein, ob Angela Merkel mächtiger ist als der Chef eines Dax-Unternehmens. Doch wer sich am kommenden Montag, 30. September, die Reportage ab 20.15 Uhr in der ARD anschaut, wird auch von einem Konflikt in Coburg erfahren. Jan Lorenzen hat sich ganz konkret die Konflikte angeschaut, die es immer wieder zwischen dem ehemaligen Oberbürgermeister Norbert Kastner (SPD) und dem Unternehmer Michael Stoschek (Brose) gab.

Streit um Max-Brose-Straße

In einer Pressemitteilung der ARD wird dieser Teil der Reportage wie folgt angekündigt: "Wer bestimmt die Geschicke einer Stadt stärker: der gewählte Bürgermeister oder der einflussreiche Unternehmer, der mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen droht und sein Sponsoring einstellt, wenn die Stadt seine Forderungen nicht erfüllt?"