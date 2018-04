Weil sie schnarchte: Coburger schlägt Freundin mit der Faust das Gesicht blutig

Am Samstagmorgen geriet ein Pärchen in der Leopoldstraße in Coburg in Streit. Nach durchzechter Nacht begaben sie sich am Morgen, wenn die ersten Bürger ihr Tagwerk beginnen, ins Bett. Aufgrund ihres Alkoholkonsums fiel die 39-Jährige gleich in den Schlaf und fing an laut zu schnarchen. Dieses Geräusch ließ ihren 45-jährigen Lebensgefährten aber nicht einschlafen. Anstatt sie liebevoll zu wecken, verpasste er ihr einfach einen Faustschlag ins Gesicht. Dadurch war sie zwar sofort wach, verständigte aber dann die Polizei, weil sie eine blutende Kopfplatzwunde am Auge hatte.



Zufallsfund: Gestohlenes Fahrrad im Hausflur



Doch damit nicht genug: Im Hausflur des Mehrfamilienwohnhauses machten die Beamten einen erstaunlichen Zufallsfund. Sie überprüften routinemäßig die Rahmennummer eines abgestellten Fahrrades. Dabei kam heraus, dass der Besitzer das Rad im Jahr 2016 als gestohlen meldete. Der neue Nutzer des Rades, der in dem Haus wohnt, gab an, das Rad im letzten Jahr von einem Freund geschenkt bekommen zu haben. Die Beamten nahmen das Rad mit zur Dienststelle, informierten den Geschädigten und dieser erkannte eindeutig sein Fahrrad wieder.