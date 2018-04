Weihnachtspyramide auf dem Albertsplatz

Ein zu geringer Etat, mangelhafte technische Ausstattung (ihr Geschäftshandy habe sie erst am Dienstag bekommen) und ein wenig ansehnliches Büro würden die Arbeit nicht gerade erleichtern. Über eine neue Aufgabenverteilung müsse diskutiert werden.

Im Hinblick auf die vielen Baustellen, die es in diesem und nächsten Jahr in der Innenstadt noch geben wird, sei eine bessere Kommunikation mit den Händlern notwendig, damit es nicht zur Eskalation komme. Sie stehe fast täglich in der Ketschengasse im Austausch und beantworte Fragen. Kerby-Schindler kritisierte, dass der Etat auf 10 000 Euro gekürzt worden sei.



Etat wurde gekürzt

Da im kommenden Jahr mit Baustellen in der Nägleinsgasse, Johannisgasse und oberen Ketschengasse zu erwarten seien, müsse unbedingt mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Positiv bewertet die Citymanagerin das geplante Weinfest von 25. bis 28. Mai auf dem Marktplatz. Aufgrund der zu hohen Standmieten werden jedoch keine örtlichen Weinhändler vertreten sein. Die Rede war von 10 000 Euro.

Die Anfrage eines Anbieters, eine überdimensionierte Weihnachtspyramide auf dem Coburger Weihnachtsmarkt aufzustellen, hat Kerby-Schindler auf die Idee gebracht, den Albertsplatz einzubinden. Da es auf dem Markt eher eng ist, hat sie mit Anwohnern und der dortigen Gastronomie gesprochen und nur Zustimmung erhalten. Jetzt muss erneut mit dem Bewerber gesprochen werden.