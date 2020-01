Räumfahrzeug auf Abwegen: Ein außer Kontrolle geratenes Räum- und Streufahrzeug verursachte am Freitag (3. Januar 2019) um 4.50 Uhr in in Weidach (Landkreis Coburg) einen Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

Kreis Coburg: Fahrerin stellt Räumfahrzeug ab - und es rutscht davon

Die 40-jährige Fahrerin des Räumfahrzeuges musste aufgrund des steilen Gefälles im oberen Teil der Schlagleite des Weitramsdorfer Ortsteils ihren Fahrtweg vor dem Befahren mit der Hand vorstreuen. Hierzu stellte sie ihr Räumfahrzeug am Straßenrand ab und sicherte dieses mit der Handbremse gegen Wegrollen.

Aufgrund der massiven Straßenglätte in Verbindung mit dem starken Gefälle der Straße, kam das Gefährt auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen. Die Maschine schlitterte in die Hofeinfahrt eines Anwesens, stieß dort zunächst an ein geparktes Auto, drehte sich im Anschluss und krachte letztendlich gegen eine Hauswand.

Die Fahrerin des Streufahrzeuges blieb glücklicherweise unverletzt. Die Coburger Polizisten kümmerten sich gemeinsam mit dem zweiten Bürgermeister der Gemeinde Weitramsdorf um die Schadensabwicklung vor Ort.