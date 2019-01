Weidach feierte zum ersten Mal mit fünf Garden

Karneval oder Fasching ist die närrische Zeit, eine bunte und fröhliche Zeit, in der getanzt, gelacht, gesungen, gegessen, getrunken und genascht wird. Am vergangenen Sonntag fand der Kinderfasching des Karnevalvereins Weidach in der Rudolf-Reißenweber-Turnhalle in Weidach statt.

Da tummelten sich Polizisten, Cowboys und Indianer, Marienkäfer, Sonnenblumen, Soldaten der Star-Wars-Sturmtruppen, Bauernbuam, Feen, Einhörner, Prinzessinnen und viele fantasievolle Gestalten in der Karnevalsturnhalle. Da sich verkleiden und in eine andere Rolle zu schlüpfen viel Spaß macht, war der Kinderfasching gut besucht.

Selbstverständlich traten auch die Garden des Karnevalvereins Weidach (KVW) auf. Wie KVW-Sitzungspräsident Christian Brettschneider mitteilte, habe der KVW heuer zum ersten Mal fünf Garden im Programm. Die Weiße (Fünf- bis Siebenjährige), die Weiß-Grüne (Sieben- bis Neunjährige), die Grüne (Neun- bis Elfjährige), die Rote (elf bis 15 Jahre) und die Blaue (15 Jahre und älter) zeigten ihr Gardetanz-Können den begeisterten Kindern, Eltern, Onkel, Tanten und Großeltern. Als absolutes Novum trat die Weiß-Grüne Garde auf. Während sich die Kinder und einige Eltern von "Günthers Musik Express" mit Alleinunterhalter Günther Scharpf motivieren ließen, auf der Bühne mitzutanzen und sich im Takt zu bewegen, zeigten die auf den Bänken sitzenden Karnevalsgäste sich dezent bewegungsfreudig. Die Karnevalskinder tanzten Polonaise, reckten die Hände zum Himmel oder wackelten beim Ententanz fröhlich mit den Hüften. Nach dem kräftezehrenden "Laurentia-Tanz" wurden die jungen Tänzer mit einer Karnevalssüßigkeit von Günther belohnt.

Nach den Kleinen feiern die Großen

Brettschneider lud alle Gäste zur ersten Prunksitzung des KVW in diesem Jahr ein. Am 2. Februar findet diese in der Rudolf-Reißenweber-Turnhalle ab 19.30 Uhr statt. Karten dafür gibt es noch beim Vorsitzenden Michael Forkel. Die darauf folgende Prunksitzung findet dann am 9. Februar statt. Brettschneider, der als Deadpool auftrat, animierte die Karnevalsgäste, spezielle Faschingsbändchen zu erwerben. Der Erlös aus diesem Verkauf gehe zum größten Teil an die "Aktion Sternstunden" und zu einem geringeren Teil an die Weiße Garde des KVW.

Da ein Deadpool allein kein Heldentrio bilden kann, standen ihm Superman und Batman hilfreich zur Seite. Dieses Trio bildete dann auch das Kehraus-Team, das die Bühne vor jedem Garde-Auftritt vom rutschigen Konfetti befreite.