Waschmaschine brannte im Keller eines Mehrfamilienhauses im Kreis Coburg

Der Geruch war noch in mehreren Hundert Metern Entfernung wahrnehmbar; das Treppenhaus eines Sechsfamilienhauses in der Jenaer Straße war komplett verqualmt.

Um 16.53 Uhr am Sonntag alarmierte die Rettungsleitstelle Feuerwehren und Rettungsdienste. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Wie sich herausstellte, war eine Waschmaschine im Keller des Hauses in Brand geraten. "Es wäre nicht auszudenken gewesen, wenn die Maschine in einer Wohnung gestanden hätte", sagte Siegfried Lorenz, Kommandant der Feuerwehr Lautertal.

Mit im Einsatz waren etwa 50 Helfer der Feuerwehren aus Dörfles-Esbach, Coburg (mit Drehleiter), Bertelsdorf und Beuerfeld. Auch das THW kam zu Hilfe.

