Was kostet der Beitritt zum VGN?

Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) umfasst inzwischen große Teile der gleichnamigen Metropolregion. In seinem Gebiet gelten einheitliche Tarife, Fahrgäste können mit einem Fahrschein problemlos zwischen Bahn und Bus wechseln. Auch Stadt und Landkreis Coburg erwägen den Beitritt zum Verkehrsverbund. In der Vergangenheit scheiterte das daran, dass Stadt und Landkreis bei einem Beitritt viel Geld hätten zahlen müssen.

2012 waren zuletzt die Folgekosten eines VGN-Beitritts ermittelt worden: 600000 Euro für den Landkreis im ersten Jahr 320000 Euro für die Stadt, auch, weil man neue Entwerter hätte anschaffen und die Bushaltestellen umrüsten müssen. Im zweiten Jahr wären dann noch Ausgleichszahlungen in Höhe von 240000 Euro für den Landkreis und 170000 Euro für die Stadt fällig geworden.

Unter anderem hätte die Stadt einen Ausgleich dafür zahlen müssen, wenn die Preise für ein Stadtbusticket nicht steigen sollen. Denn der VGN will in seinem Gebiet einen einheitlichen Tarif, "und derzeit kostet ein Einzelfahrschein für den Coburger Stadtbus weniger als ein Einzelfahrschein im VGN", sagte ÖPNV-Beauftragte Martia Nehring am Dienstag im ÖPNV-Beirat von Stadt und Landkreis.

Der Kreistag hat schon beschlossen, dass er den Beitritt zum VGN prüfen lassen will, für die Stadt hat Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) das entsprechende Interessenbekundungsschreiben unterzeichnet.

Nun könnten auf Stadt und Landkreis Kosten zukommen: Um auszurechnen, wie sich die Beitritte auswirken würden, muss der VGN ein Gutachten erstellen lassen. Das soll im Jahr etwa 70000 Euro kosten; bezahlen müssten es die Beitrittskandidaten, und der Freistaat Bayern hat schon angekündigt, dass er 75 Prozent der Kosten übernehmen wird. Bis 2023 soll klar sein, welche Folgekosten der Beitritt zum VGN in den betroffenen Kreisen und Städten hätte - und auch davon würde der Freistaat Bayern einen Teil übernehmen. Das zumindest ist zugesagt; wie hoch der Zuschuss sein wird, noch nicht, erläuterte Nehring.

Einen VGN-Beitritt müssten dann nicht nur die Kandidaten beschließen. Auch die Bestandsmitglieder des VGN müssten zustimmen, wenn Änderungen in der Tarifstruktur für sie Folgekosten hätten. Als der Beitritt des Coburger Gebiets 2012 im Gespräch war, hätte auch die Stadt Nürnberg Ausgleichszahlungen leisten müssen, sagte Nehring. Am Ende blieben Stadt und Landkreis Coburg damals draußen.

Der Beirat stimmte zu, dass nun das Gutachten für den Beitritt mitfinanziert werden soll. In der Stadt muss formal noch ein entsprechender Beschluss gefasst werden.