Was folgt auf Hirsch und Bär im Tambacher Schloss?

Zwei Wölfe jagen einen stattlichen Hirsch - direkt vor einen Bären, der sich bereits in Kampfhaltung aufgerichtet hat. Ein weißer Hirsch beobachtet die Jagdszene ebenso wie ein weiterer Bär, der allerdings hinter Regalen und Vitrinen lauert. Die Szene bleibt wie sie ist, denn die Tiere sind ausgestopft und gehören zu Unmengen an Exponaten des einstigen Jagd- und Fischereimuseums Schloss Tambach. Besucher gibt es hier schon lange nicht mehr. Ginge es nach dem Eigentümer des Schlosses, Heinrich Graf zu Ortenburg, wären die Räume längst leer. Doch das ist nicht so einfach.

Mieter der Räume ist noch immer der Zweckverband des Jagdmuseums. Erst im Herbst des kommenden Jahres läuft der Vertrag aus. Bis dahin müssen die Ausstellungsstücke, Regale, Vitrinen und Dekomaterial abgeholt werden. Wem die Exponate gehören, ist allerdings nicht in jedem Fall klar für Heinrich Graf zu Ortenburg. Das Tambacher Museum war als Außenstelle des Jagdmuseums in München konzipiert. Es gibt aber Ausstellungsstücke - wie etwa den weißen Hirsch - die von Privateigentümern zur Verfügung gestellt wurden. Da müsste geklärt werden, ob sie ihre Sachen zurück haben möchten.

Angesichts der Masse an Dingen fragt sich Graf zu Ortenburg, ob es gelingen kann, die Räume mit Ablauf des Vertrags ausgeräumt an ihn zurückgeben zu können. Schließlich möchte er so rasch wie möglich eine neue Nutzung dafür finden.

Bestand ist bekannt

Beim Deutschen Jagd- und Fischereimuseum in München ist man sich der Bestände bewusst, die noch in Tambach liegen. Wie auf Anfrage erklärt wurde, werden die Exponate nach und nach entweder nach München geholt, anderen Museen mit ähnlicher Ausrichtung angeboten oder veräußert. Leihgaben werden an den jeweiligen Eigentümer zurückgegeben.

Vertragsende zählt

Für Landrat Michael Busch (SPD) als Vorsitzender des Museumszweckverbands ist klar, dass die Räume mit Ablauf des Mietvertrags ordnungsgemäß geräumt werden. Allerdings auch nicht früher. Darüber war in den vergangenen Jahren verhandelt worden. Es konnte aber keine Einigung zwischen Graf zu Ortenburg und dem Zweckverband erreicht werden, was eine Fortsetzung der Zahlungen des Verbandes für die Betriebskosten der ehemaligen Museumsräume anging.

Neben den Restbeständen des Museums lagern in den Räumen auch Materialien für die Veranstaltungen der Konzertreihe "Tambacher Sommer", die der Konzertagentur gehören. Dabei kann es für das kommende Jahr zumindest bleiben. "Dann müssen wir über eine andere Lösung nachdenken", sagt Graf zu Ortenburg.

Viele Möglichkeiten

Noch steht nicht fest, wie der frei werdende Teil des Tambacher Schlosses später genutzt werden soll. Einige Ideen hat Heinrich Graf zu Ortenburg allerdings schon. Sie reichen von gehobener Gastronomie, über Büroräume bis zur Eventlocation. Als solche wurde eine Etage des Gebäudes bereits erprobt. Der Zweckverband hatte versucht, durch Untervermietung seine laufenden Kosten zu senken. So wurde beispielsweise eine Hochzeit dort ausgerichtet. Vier Meter hohe Räume mit Platz für bis zu 200 Gäste finden sich nicht allzu häufig in der Region - zumal nicht im exklusiven Rahmen eines Schlosses. Trotzdem klappte es nur vereinzelt mit der Untervermietung durch den Zweckverband.

Möglich sind durchaus mehrere Nutzungen zeitgleich, denn jede der drei Etagen, die in dem Flügel des Schlosses zur Verfügung stehen, bietet rund 1000 Quadratmeter Fläche. Wie diese in Zukunft genutzt werden, wird sich in den kommenden zwölf Monaten konkretisieren. Dann läuft der Vertrag aus.