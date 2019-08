Coburg vor 19 Minuten

Unwetter

Wetterchaos im Kreis Coburg: Blitz schlägt in Supermarkt ein - Feuerwehren weiterhin im Einsatz

Ein heftiges Gewitter führte am Donnerstagnachmittag in Coburg und im Umland zu Überschwemmungen auf Fahrbahnen und in Kellern. Feuerwehr und Polizei mussten gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken.