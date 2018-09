VW-Polo wird in Neustadt von Lastwagen gerammt

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 8.25 Uhr auf der Kreuzung zwischen der Coburger Straße und der Mühlenstraße ereignet. Nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen musste die Fahrerin eines VW Polo in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Neustadter Polizeiinspektion berichtet, befuhr die 59-jährige VW-Fahrerin die Coburger Straße von Haarbrücken kommend. Nach Angaben der Frau übersah sie durch die zu diesem Zeitpunkt noch tiefstehende Sonne die Ampelanlage an der Kreuzung zur Mühlenstraße. Dass im gleichen Moment ein 54-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann einer Spedition bei Grünlicht über die Mühlenstraße die Kreuzung mit der Kreisstraße CO 11 queren wollte, bemerkte die Polo-Fahrerin erst, als es auf der Kreuzung schon heftig krachte - beide Fahrzeuge stießen in der Fahrbahnmitte zusammen.

Der VW Polo der Unfallverursacherin wurde vom Lkw-Gespann an der rechten Seite voll erfasst, auf die Seite geworfen und gegen einen gegenüberliegenden Ampelmast sowie eine Grundstücksmauer geschleudert. Dabei wurde auch die Ampel erheblich beschädigt.

Die Feuerwehr Neustadt wurde alarmiert und war schnell an der Unfallstelle. Nach Angaben von Stadtbrandinspektor Stefan Köhler waren 15 Einsatzkräfte vor Ort, sicherten das Fahrzeug ab und befreiten die Pkw-Fahrerin aus ihrem total beschädigten Auto. Die Frau wurde anschließend vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer überstand den Zusammenstoß ohne Verletzungen.

Der entstandene Gesamtschaden wurde von der Polizei auf rund 45 000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Neustadter Polizeiinspektion dauerte n die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle rund zwei Stunden. Größere Verkehrsbehinderungen gab es nicht, weil zum Unfallzeitpunkt der Berufsverkehr an der stark befahrenen Kreisstraße schon vorüber war.

Noch funktioniert die Ampel

Die durch den Aufprall des VW Polo schwer beschädigte Ampel an der Kreuzung bleibt vorerst in Betrieb. Wie Edelbert Schöpplein, Leiter der zuständigen Straßenmeisterei des Landkreises Coburg, auf Anfrage bestätigte, wurden bereits gestern erste provisorische Reparaturen vorgenommen. Deshalb konnte die Anlage auch in Betrieb bleiben. Der verbogene Ampelmast allerdings muss demnächst noch ersetzt werden.