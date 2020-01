Vorsicht Telefon-Falle: Oberfränkische Sparkasse warnt vor neuer Betrugsmasche

Immer wieder bringen Betrüger rechtschaffene Bürger auf hinterhältige Art und Weise um deren Erspartes - dabei scheint der Einfallsreichtum der Betrüger keine Grenzen zu kennen. Aktuell warnt die Sparkasse Coburg-Lichtenfels die Öffentlichkeit vor einer neuen Betrugsmasche. Besonders perfide: Die Betrüger geben sich am Telefon als Sparkassen-Mitarbeiter aus und versuchen zunächst herauszufinden, ob das Opfer wohlhabend ist und sich ein Betrug lohnen würde.

Die Sparkasse weist ausdrücklich darauf hin, dass ihre Mitarbeiter keine derartigen Anrufe tätigen und auch Christian Wollinger, Fachberater der Coburger Kriminalpolizei, warnt: "Sparkassen und Banken werden niemals am Telefon persönliche Daten abfragen! Außerdem gehen den Bankmitarbeiter PIN und TAN nichts an!"

Telefonbetrug: Anrufer geben sich als Mitarbeiter einer Bank aus

Die Vorgehensweise ähnele dem sogenannten Enkeltrick oder der Betrugsmasche mit falschen Polizeibeamten, die in den vergangenen Wochen in Franken für Aufsehen sorgte. Der Fokus der Betrüger liege insbesondere auf älteren Menschen, so Stefan Schneyer von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels.

Die Anrufer geben sich am Telefon als Mitarbeiter der Bank beziehungsweise Sparkasse aus. Dass im Telefon-Display die zentrale Rufnummer des Geldinstituts eingeblendet ist, soll die Glaubwürdigkeit des Anrufers unterstützen. Wie die Sparkasse berichtet, agierten die Anrufer überwiegend aus Callcentern aus dem Ausland, beispielsweise aus der Türkei. Dadurch könnten die Betrüger jede Rufnummer - so auch die Rufnummer 110 der Polizei in einer anderen Betrugsmasche - einblenden.

Im Telefonat mit dem Kunden sollen dann vermeintlich betrügerisch auffällige Überweisungen, etwa nach Osteuropa, verifiziert werden. Dabei erfragen die Anrufer unter anderem die Kontosalden ihrer Opfer, um die Höhe des möglichen Betrugspotenzials festzustellen.

Immer selbst wählen

Kritischen Kunden bieten die Anrufer eine Rückfrage bei der kontoführenden Bank an. Allerdings werde im Rahmen der Betrugsmasche dabei an eine eingeweihte Person verbunden, die sich ebenfalls als falscher Bank- beziehungsweise Sparkassenmitarbeiter ausgebe, heißt es in der Mitteilung. Deshalb gilt: Immer selbst wählen und nicht die Rückruffunktion nutzen.