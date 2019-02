Vorschlag: Bärenturm kaufen, Mauer retten

"Es geht um einen Versuch, den Bärenturm und den betreffenden Abschnitt der Stadtmauer für Coburg zu erhalten", erklärt Martina Benzel-Weyh: Die Sprecherin der Grünen-Stadtratsfraktion hat beantragt, dass die Verwaltung Gespräche mit dem Eigentümer der Pension Bärenturm aufnimmt, um Gebäude und zugehöriges Grundstück für die Stadt zu erwerben. So soll es der Stadtrat am 28. Februar beschließen.

Der Eigentümer des Bärenturms hat einen Bauantrag für einen Anbau in der Unteren Anlage gestellt. Das Projekt ist umstritten: Die Gegner argumentieren mit dem Denkmalschutz, dass der geplante mehrgeschossige Bau in dieser Umgebung zwischen Morizkirche und Albertinum nicht vertretbar sei. Im November hatte das Stadtbauamt angekündigt, dass die Entscheidung für oder gegen den Bauantrag spätestens im Februar fallen solle. Martina Benzel-Weyh schlägt vor, den Bärenturm zu sanieren und zu einem Stadtmuseum umzufunktionieren. Der Bärenturm sei von städtebaulicher Bedeutung, schreibt sie in der Antragsbegründung. Gespräche mit dem Eigentümer, ob er überhaupt verkaufswillig sei, habe sie aber nicht geführt, räumte sie auf Nachfrage ein.